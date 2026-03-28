Vận động viên đánh giá cung đường Tiền Phong Marathon ‘đẹp, mát, dễ bứt tốc’

Những ngày này, các vận động viên (VĐV) đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang tích cực tập luyện, làm quen cung đường trước thềm Tiền Phong Marathon diễn ra tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 29/3.

Ghi nhận dọc tuyến đường trên địa bàn phường Nha Trang, Nam Nha Trang,... không khí tập luyện diễn ra sôi nổi khi các VĐV tranh thủ từng khung giờ để rà soát thể lực, chiến thuật trước ngày thi đấu chính thức. Đây cũng là thời điểm 'chạy nước rút' cuối cùng nhằm hoàn thiện phong độ.

Các VĐV tích cực tập luyện trên đường phố Nha Trang.

Qua chia sẻ với PV Tiền Phong, đa số VĐV đều đánh giá cao cung đường năm nay với cảnh quan ven biển thoáng đãng, không khí trong lành và mặt đường tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc thi đấu. VĐV Lý Văn Thiểu - điền kinh tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: Cung đường Tiền Phong Marathon năm nay để lại ấn tượng rất mạnh với tôi. Không khí trong lành, đường ven biển thoáng đãng, cảnh quan biển xanh tạo cảm giác vừa thư giãn vừa tràn đầy năng lượng. Thời tiết năm nay cũng khá thuận lợi, giúp các VĐV duy trì phong độ tốt trước ngày thi đấu.

Chia sẻ về đường chạy, VĐV Lý Văn Thiểu cho biết điểm khác biệt của giải năm nay là sự kết hợp giữa tính thử thách và trải nghiệm. Cung đường có nhiều đoạn bằng phẳng thuận lợi để tăng tốc, xen kẽ những khúc cua và thay đổi địa hình đòi hỏi VĐV phải có chiến thuật hợp lý. Đặc biệt, chạy dọc biển với khung cảnh đẹp mắt mang lại trải nghiệm rất riêng mà không phải giải nào cũng có.

Đội điền kinh tỉnh Đắk Lắk quyết tâm đạt thành tích cao tại Tiền Phong Marathon.

"Với tôi, Nha Trang không chỉ đẹp mà còn mang lại cảm xúc đặc biệt khi được sải bước giữa không gian biển rộng lớn, nghe tiếng sóng và cảm nhận gió biển. Đây không đơn thuần là một giải chạy mà còn là hành trình đáng nhớ cả về thể chất lẫn tinh thần", VĐV Lý Văn Thiểu chia sẻ.

VĐV Lý Văn Thiểu chia sẻ thêm, anh đã chuẩn bị cho giải đấu từ tháng 12/2025 đến nay và đã sẵn sàng cho cuộc đua cuối tuần này. Chắc chắn đây là một trong những cung đường tôi yêu thích và sẽ nhớ lâu. "Nha Trang vừa đẹp, vừa thoải mái, mang lại trải nghiệm kết hợp giữa thể thao và du lịch rất trọn vẹn. Tôi hy vọng sẽ còn quay lại thi đấu tại đây trong những mùa giải tới", anh nói.

Cung đường biển Nha Trang tuyệt đẹp, nơi mà các VĐV sẽ chạy qua.

Đồng quan điểm, VĐV Nguyễn Sơn chia sẻ, ở cự ly 21km năm nay, đường chạy sẽ không còn đi qua cung đèo Lương Sơn vốn được xem là thử thách lớn với các runner khi đến Nha Trang. Thay vào đó, cung đường được điều chỉnh qua khu vực Nhà hát Đó với thiết kế độc đáo, cảnh quan đẹp, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho vận động viên tham dự.

Theo anh Nguyễn Sơn, dù chỉ là một VĐV không chuyên, nhưng khi đến với giải chạy tại phố biển Nha Trang, anh cảm nhận rõ sức hút từ khí hậu mát mẻ, phong cảnh nên thơ và sự thân thiện của người dân địa phương. “Chạy giữa không gian biển rộng mở, vừa tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, vừa nhận được sự cổ vũ nhiệt tình khiến tôi và nhiều runner có thêm hứng khởi. Đây thực sự là trải nghiệm rất thú vị và hấp dẫn”, anh Nguyễn Sơn nói.