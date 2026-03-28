Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên, 18h35 ngày 28/3: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên, giao hữu quốc tế lúc 18h35 ngày 28/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận ra quân trước U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên cho thấy lối chơi khó chịu và sẵn sàng gây bất ngờ trước U23 Trung Quốc tối nay.

Nhận định trước trận U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

Tại giải giao hữu CFA China Team 2026, 2 trận đấu ở lượt trận đầu tiên đều có kết quả hòa. U23 Triều Tiên chia điểm trước U23 Việt Nam. Còn U23 Trung Quốc bị U23 Thái Lan cầm hòa.

Trận hòa 2-2 của U23 Trung Quốc trước U23 Thái Lan khiến cổ động viên chủ nhà thất vọng. Với vị thế nhà đương kim á quân U23 châu Á, U23 Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đè bẹp dễ dàng U23 Thái Lan. Tuy nhiên, thực tế không xảy ra như vậy, khi đội chủ nhà tận dụng không triệt để các cơ hội. Những sai lầm ở hệ thống phòng ngự khiến U23 Trung Quốc nhận 2 bàn thua.

Ở cặp đấu còn lại, U23 Triều Tiên chơi một trận sòng phẳng trước U23 Việt Nam. U23 Triều Tiên trình diễn lối chơi khó chịu khi liên tục pressing và gây áp lực cho đối thủ. Theo đúng phong cách của bóng đá Triều Tiên, sự kỷ luật làm nên sức mạnh của đội hình U23 Triều Tiên.

Tại giải giao hữu lần này, đội hình U23 Trung Quốc khác hẳn so với U23 châu Á. 9 trụ cột từng đưa U23 Trung Quốc vào đến chung kết đã được triệu tập lên tuyển. Với nhiều nhân tố mới, U23 Trung Quốc kết hợp chưa thật sự nhuần nhuyễn ở trận hòa U23 Thái Lan.

Giờ đây, đến trận thứ 2, cổ động viên Trung Quốc kỳ vọng thầy trò HLV Antonio sẽ vào guồng và chơi một trận thật tốt trước U23 Triều Tiên. Ngược lại, U23 Triều Tiên cũng đã làm nóng, hứa hẹn chơi tốt hơn, cùng U23 Trung Quốc tạo nên trận đấu đáng nhớ để khép lại giải giao hữu tứ hùng ở Tân An.

Phong độ, thành tích đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên