Lê Thu Hà: 'Tôi đến Tiền Phong Marathon để vượt qua chính mình'

TPO - Giữa dàn vận động viên đỉnh cao, Lê Thu Hà chọn cách bước vào cuộc đua ở Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 với tâm thế học hỏi, vượt giới hạn và tìm kiếm phiên bản tốt nhất của bản thân trong lần đầu góp mặt ở sân chơi vô địch quốc gia.

Thu Hà vô địch Tiền Phong Half Marathon 2025.

Lần đầu góp mặt tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lại thi đấu ở hệ chuyên nghiệp, cảm xúc của Thu Hà lúc này thế nào?

Lần đầu tiên đứng trên vạch xuất phát của một giải đấu giàu truyền thống như Tiền Phong Marathon, lại đúng vào năm nội dung marathon được tính thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc, tôi không giấu được cảm xúc tự hào, xen lẫn xúc động và háo hức. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài đơn thuần, mà còn là cơ hội đặc biệt để tôi được sải bước, so tài và học hỏi cùng những vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp hàng đầu.

Cơ duyên nào đưa Thu Hà đến với đội tuyển điền kinh TP.HCM?

Mọi thứ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ rất tình cờ với HLV của đội tuyển TP.HCM khi tôi thi đấu phong trào. Khoảnh khắc tôi được lắng nghe, được chia sẻ về mục tiêu và khát vọng 2026 khiến tôi nhận ra đây là môi trường có thể giúp mình phát triển. Chính môi trường chuyên nghiệp, cùng cách TP.HCM luôn sẵn sàng tạo cơ hội cho những VĐV có tiềm năng, đã khiến tôi quyết định lựa chọn thi đấu dưới màu áo của đơn vị này.

Là một VĐV xuất thân từ phong trào, Thu Hà nhìn nhận lần “chào sân” chuyên nghiệp này như thế nào? Bạn cảm nhận sự khác biệt giữa thi đấu phong trào và môi trường chuyên nghiệp ra sao?

Với tôi, đây là cột mốc mang ý nghĩa rất lớn, bởi nó không chỉ đánh dấu lần đầu bước vào sân chơi đỉnh cao mà còn là cơ hội để tôi chứng minh rằng những nỗ lực âm thầm, bền bỉ suốt thời gian qua là hoàn toàn xứng đáng. Điều này cũng mở ra một hành trình mới nơi tôi phải học cách thích nghi, trưởng thành và từng bước chạm gần hơn đến những mục tiêu, khát vọng lớn hơn trong sự nghiệp chạy bộ.

Sự khác biệt giữa thi đấu phong trào và môi trường chuyên nghiệp là rất rõ ràng. Nếu như trước đây tôi chủ yếu chinh phục cự ly và thử thách bản thân, thì khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, đó còn là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các VĐV hàng đầu để hướng tới thành tích cao nhất và mang vinh quang về cho đơn vị.

Thu Hà đã chuẩn bị như thế nào cho giải đấu, có khó khăn gì không?

Để đến với Tiền Phong Marathon lần này, tôi chủ động giảm tải thi đấu, tập trung phục hồi thể lực và giữ sự ổn định về tâm lý. Thực tế, tôi vẫn đang đối mặt với chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, thậm chí có thời điểm trở nên nặng hơn trước giải khoảng hai tuần. Nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi duy trì kỷ luật tập luyện, kết hợp phục hồi tại nhà và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể.

Lần đầu thi đấu ở sân chơi vô địch Quốc gia, Thu Hà có cảm thấy áp lực không? Bạn kỳ vọng điều gì ở bản thân tại giải lần này?

Áp lực chắc chắn là có, bởi tôi phải đối đầu với những VĐV hàng đầu Việt Nam, trong khi bản thân chưa từng được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp. Nhưng tôi không đặt nặng chuyện phải thắng ai, điều quan trọng nhất là vượt qua giới hạn của chính mình. Chính suy nghĩ đó giúp tôi giữ được sự điềm tĩnh khi thi đấu.

Tôi mong mình đạt được thành tích tốt nhất có thể ở cự ly marathon, đồng thời học hỏi thêm từ các VĐV hàng đầu. So với họ, tôi vẫn còn nhỏ bé, nên thay vì đặt mục tiêu quá xa, tôi chọn cách tiến từng bước, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân qua từng giải đấu.