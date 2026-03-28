HLV Phạm Đình Khánh Đoan: 'Mỗi bước chạy Tiền Phong Marathon tiếp bước tinh thần Gạc Ma'

TPO - Sáng 28/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa), Lễ thượng cờ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 và Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, hào hùng. Với những đại diện chủ nhà, khoảnh khắc này còn chứa đựng một cảm xúc đặc biệt: Niềm tự hào và sự tri ân sâu sắc với lịch sử.

Lễ thượng cờ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 và Lễ tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Khánh Hòa, ban tổ chức giải, cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên và người dân.

Huấn luyện viên (HLV) Phạm Đình Khánh Đoan và vận động viên (VĐV) Nguyễn Minh Quân, đại diện lực lượng trọng tài và vận động viên, cũng có mặt tại buổi lễ. Với họ, đây không chỉ là lễ khai mạc một giải đấu, mà còn là dịp để gắn kết những bước chân thể thao với giá trị lịch sử, lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước.

HLV Phạm Đình Khánh Đoan, đại diện lực lượng trọng tài, tuyên thệ trước giải.

Trong bầu không khí trang nghiêm, HLV Phạm Đình Khánh Đoan xúc động chia sẻ, mỗi bước chạy hôm nay tại Tiền Phong Marathon 2026 là sự tiếp nối tinh thần của những người anh hùng đã ngã xuống vì non sông Tổ quốc.

“Đứng giữa không gian trang nghiêm của Khu tưởng niệm, lòng tôi trào dâng niềm xúc động và tự hào về những giá trị cao đẹp mà các anh hùng Gạc Ma để lại: Lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh và tình yêu Tổ quốc. Là một HLV, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng tinh thần thể thao, bởi ý chí, kỷ luật và quyết tâm chính là những giá trị nối dài di sản của các anh hùng", HLV Phạm Đình Khánh Đoan nói.

VĐV Nguyễn Minh Quân, đại diện lực lượng VĐV, tuyên thệ trước giải.

Với VĐV Nguyễn Minh Quân, tham dự đường đua Tiền Phong Marathon là cách tri ân những hy sinh vĩ đại của các anh hùng Gạc Ma.

“Tôi biết ơn sâu sắc những chiến sĩ đã ngã xuống bảo vệ biển đảo quê hương. Thông qua thể thao, tôi thấy mình như đang tiếp bước tinh thần quả cảm, quyết tâm, kiên cường và đoàn kết. Tiền Phong Marathon không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là dịp để chúng tôi nhớ về lịch sử và mang những giá trị ấy vào từng bước chạy".

Lễ thượng cờ diễn ra trong bầu không khí vừa thiêng liêng, vừa tràn đầy năng lượng. Những ánh mắt dõi theo lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh, hình ảnh lễ diều binh hào hùng cùng âm vang Quốc ca oai hùng hòa quyện, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với lịch sử và Tổ quốc.

Tiền Phong Marathon 2026 tại Khánh Hoà vì thế không chỉ là hành trình chinh phục thể thao, mà còn là dịp để tinh thần Gạc Ma sống mãi trong từng bước chân của những người yêu thể thao và yêu nước.

Những hình ảnh xúc động tại buổi Lễ: