Chiêm ngưỡng cú sút phạt khiến Messi vỗ tay tán thưởng

TPO - Cú sút phạt thành bàn của Nico Paz là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận thắng 2-1 của tuyển Argentina trước Mauritania.

Sáng 28/3, nhà đương kim vô địch World Cup chơi trận giao hữu với Mauritania. Messi được HLV Lionel Scaloni cất trên ghế dự bị. Sau đó, "El Pulga" vào sân trong hiệp 2.

Trước khi Messi xuất trận, Argentina dẫn Mauritania 2-0 từ phút 31. Điểm nhấn của trận đấu diễn ra ở bàn thắng thứ 2 khi Nico Paz ghi bàn trên chấm đá phạt. Từ khoảng cách gần 20m, Paz cứa lòng đưa bóng đi chìm, nhắm vào góc xa khung thành. Thủ môn của Mauritania bị khuất tầm nhìn, dẫn đến pha đổ người chậm so với đường bóng.

Các cầu thủ Mauritania đã chủ quan khi 3 cầu thủ Argentina tham gia đứng hàng rào. Để rồi, khi Paz dứt điểm, cầu thủ Argentina cúi người và mở ra khoảng trống mênh mông dẫn vào khung thành Mauritania.

Cái cách Paz đặt chân trụ và cứa lòng dứt điểm giống hệt Messi. Trên khán đài, Leo vỗ tay tán thưởng và "trố mắt" khi xem lại bàn thắng đẹp mắt của đàn em.

Trước đối thủ đang đứng hạng 115 FIFA, Argentina chơi thong dong để dưỡng sức. Khi đã dẫn trước 2 bàn từ phút 31, thầy trò HLV Scaloni càng dễ đá. Đó là lý do Argentina chỉ thắng Mauritania với tỷ số 2-1.

Messi, người được chờ đợi nhiều nhất ở trận này, vào sân từ phút 46. Siêu sao Argentina đang trải qua lịch trình thi đấu bận rộn ở CLB Inter Miami và đội tuyển, do đó không bung nhiều sức trước Mauritania.

Kế hoạch thi đấu của Argentina bị xáo trộn khi trận tranh Siêu Cúp Liên lục địa với Tây Ban Nha bị hủy. Sau trận thắng Mauritania, Argentina tiếp tục đá giao hữu với Zambia trên sân nhà vào ngày 1/4.