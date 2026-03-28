Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trên kênh nào, ở đâu?

TPO - Cập nhật kênh trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan lúc 14h00 hôm nay 28/3 tại CFA Team China 2026.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Sau lượt trận đầu tiên ở CFA Team China 2026, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có 1 điểm. Cả hai đại diện đến từ Đông Nam Á đều gây ấn tượng ở trận ra quân khi gặp các đối thủ mạnh hơn. U23 Việt Nam dẫn trước U23 Triều Tiên trong phần lớn trận đấu trước khi bị gỡ hòa 1-1 ở cuối trận. Trong khi đó, U23 Thái Lan thậm chí dẫn trước chủ nhà U23 Trung Quốc 2-0 sau hiệp 1 nhưng không bảo vệ được chiến thắng.

Trận đấu chiều nay có ý nghĩa quan trọng với hai đội. Ban huấn luyện đôi bên không giấu ý đồ thử nghiệm cầu thủ, xây dựng lực lượng cho tương lai. Vì vậy, không ít cầu thủ ra sân hôm nay có thể sẽ gặp lại nhau nhiều lần ở các giải đấu khu vực sắp tới và tạo ra ảnh hưởng đến thế trận giữa hai đội.

Về lý thuyết, U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn. HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sử dụng đội hình bao gồm phần lớn cầu thủ U21 và thiếu các ngôi sao tấn công chất lượng cao. Trong khi đó, U23 Thái Lan không chỉ có dàn cầu thủ quen mặt ở Thái League mà có cả tiền đạo 19 tuổi Thiraphat Puethong – người đang khoác áo Consadole Sapporo của Nhật Bản.

Giống như trận đấu trước, trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan chiều nay không có sóng trực tiếp từ ban tổ chức. Chính vì vậy, người hâm mộ không thể xem trực tiếp trận đấu này trên bất cứ nền tảng nào, từ VTV, FPT Play, TV360 cho đến các đường link trên internet.

Đây là điều rất đáng tiếc, bởi lẽ các trận đấu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan luôn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm chờ đón.

#U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan #U23 Việt Nam #U23 Thái Lan

