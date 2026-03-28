Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, 14h00 ngày 28/3: Tiếp tục thử nghiệm

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 lúc 14h00 ngày 28/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Sau trận hòa với U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thử nghiệm khi đối đầu với kình địch U23 Thái Lan.

Cao Văn Bình tiếp tục là điểm tựa của U23 Việt Nam

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng U23 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng trước U23 Triều Tiên ở trận ra quân CFA Team China 2026. Cần biết rằng U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi tham gia giải đấu lần này, đồng thời không có cả HLV trưởng Kim Sang-sik. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, các cầu thủ áo đỏ vẫn duy trì được lối chơi mạch lạc, có ý đồ chiến thuật rõ ràng và giành được kết quả tốt.

Trước U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Bên cạnh đó, thủ môn Cao Văn Bình và hàng thủ áo đỏ đã hóa giải hầu hết các đợt tấn công của U23 Triều Tiên và chỉ chịu thủng lưới ở giai đoạn cuối trận, khi thể lực có phần sa sút.

Với tinh thần thử nghiệm hướng đến tương lai, ban huấn luyện U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ có những điều chỉnh trong trận đấu với U23 Thái Lan chiều nay. Giống như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan cũng sử dụng nhiều cầu thủ U21 để tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu chính thức trong năm tới. Dù vậy, họ được đánh giá cao hơn khá nhiều, với dàn ngôi sao đang chơi ở Thái League và “thần đồng” Thiraphat Puethong – người đang khoác áo Consadole Sapporo của Nhật Bản.

Ở trận ra quân, U23 Thái Lan gây bất ngờ khi dẫn trước chủ nhà U23 Trung Quốc 2-0 ngay trong hiệp 1. Cho dù không thể bảo vệ chiến thắng, nhưng màn trình diễn của “Voi chiến” trẻ cho thấy tiềm năng rất lớn.

Trận đấu này vì thế có rất ý nghĩa với cả hai đội. Nhiều cầu thủ có thể trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như Thái Lan và chạm mặt nhau nhiều lần trong tương lai.

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam: Văn Bình, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quốc Anh, Quang Huy, Công Phương, Văn Thuận, Thắng Long, Đăng Dương.

U23 Thái Lan: Phosaman, Sienkrathok, Noiwong, Tamma, Buaphan, Chansri, Wandee, Seangsawat, Seelao, Puethong, Mamah.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 2-2 U23 Thái Lan

A Phi
