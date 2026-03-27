Runner hào hứng với đường đua Tiền Phong Marathon

TPO - Chỉ hơn một ngày nữa, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ diễn ra tại Khánh Hoà, hứa hẹn màn tranh tài sôi động. Các runner tham dự giải đều thể hiện sự hào hứng với giải đấu, tự đặt cho mình các mục tiêu riêng khi tham dự.

Lần đầu đến Khánh Hoà, Ngoan chia sẻ được đón tiếp nồng hậu và ấn tượng với không khí sôi động của Khánh Hoà cũng như giải đấu.

"Đây là lần thứ hai em tham dự giải Marathon của báo Tiền Phong. Lần đầu tiên tại Phú Yên (nay là Đắk Lắk) quê em. Em tìm hiểu và biết đây là giải vô địch quốc gia, có truyền thống lâu đời. Hôm nay em đến nhận bib và được hỗ trợ rất thuận lợi", bạn Nguyễn Trí chia sẻ.

Đang làm việc cho công ty dược tại Đắk Lắk, Trí cho biết việc tập luyện chạy bộ giúp tăng cường sức khoẻ, sự dẻo dai, qua đó làm việc hiệu quả hơn.

Thử sức trên đường đua 21km, Trí chia sẻ mùa đầu tiên thành tích là 2 giờ 28 phút. "Mục tiêu em đặt ra lần này là sẽ hoàn thành đường chạy với thời gian 2 giờ 15 phút. Năm tới giải tổ chức ở Bắc Ninh hơi xa, nhưng em sẽ cố gắng để tiếp tục tham dự", Trí nói.

Bạn Ngoan (Hà Nội) đến với giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 qua giới thiệu của...sếp. Đây là lần đầu tiên cô dự, và đã chuẩn bị trong 3 tháng. "Mỗi ngày tôi thường chạy khoảng 5km, cuối tuần sẽ chạy trên 10km. Ở công ty, sếp tôi thích trải nghiệm và luôn khuyến khích nhân viên học tập. Đây là lần đầu tiên tôi đến Khánh Hoà, không khí ở đây thật sôi động và náo nhiệt", Ngoan nói.

Hào hứng là cảm giác chung các runner chia sẻ với Tiền Phong khi nhận bib chuẩn bị cho cuộc đua đầy thách thức phía trước. Đối với Ngoan, cô đã chạy thử tại Khánh Hoà và "nuốt" khoẻ quãng đường 17km. Hoàn thành cự ly 21km, cô gái quê Thái Bình sẽ chạm tới ngưỡng mới với tình yêu môn chạy bộ.

Chị Phượng (Khánh Hoà) thì chia sẻ, đã 60 tuổi nhưng vẫn rèn luyện sức khoẻ đều đặn và khi Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 tổ chức tại quê nhà, chị được con trai đăng ký hộ để thử sức mình. Chị Ngoan cũng nói công tác tổ chức "rất tốt và khí thế".