HƯỚNG TỚI GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MARATHON VÀ CỰ LY DÀI BÁO TIỀN PHONG LẦN THỨ 67: Ý tưởng thiết kế áo dài mang vẻ đẹp Nha Trang ở Tiền Phong Marathon

Cảm hứng biển đảo hòa vào di sản văn hóa

Tối 28/3, gala Đón ánh bình minh diễn ra tại Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) không chỉ là lời chào của âm nhạc và văn hóa, mà còn là khoảnh khắc thắp lên tinh thần cho những bước chạy rạng sáng 29/3 của Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Chương trình gồm hai phần: Dấu ấn xứ trầm - biển yến và Lễ hội bình minh. Điểm nhấn của Đón ánh bình minh là màn trình diễn bộ sưu tập áo dài di sản và biển đảo của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân. Ở vai trò nhà thiết kế, Ngọc Hân muốn tạo ra bộ sưu tập mang sắc màu của biển đảo hòa quyện với di sản văn hóa Việt Nam.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân mang bộ sưu tập áo dài đặc biệt đến Tiền Phong Marthon.

"Ngay khi nhận được lời mời từ ban tổ chức Tiền Phong Marathon, tôi vô cùng hào hứng, không chỉ vì đây là một đêm nhạc ý nghĩa trong khuôn khổ giải chạy, mà còn vì chủ đề của chương trình chạm đúng vào những điều tôi đang ấp ủ. Ý tưởng đến rất tự nhiên. Bộ sưu tập sử dụng tông trắng và xanh làm chủ đạo, kết hợp với hoạ tiết hoa sen - vốn là chất liệu tôi đang nghiên cứu chuyên sâu trong luận văn thạc sĩ", Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Hoa sen vốn là biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, nhưng dưới góc nhìn nhà thiết kế, họa tiết này được tái hiện theo hướng vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa mang tính ứng dụng cao trong thời trang hiện đại.

Với bộ sưu tập lần này, Ngọc Hân gợi mở hình ảnh đặc trưng của phố biển Nha Trang với ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, dải cát trắng và hàng dừa xanh rì. Những chi tiết ấy vừa mang tính tạo hình, đồng thời tạo nên không gian thị giác đầy sức sống. Người xem như cảm nhận được hơi thở của biển cả trong từng thiết kế.

Bộ sưu tập gồm hơn 10 mẫu thiết kế tạo nên một tổng thể thẩm mỹ xuyên suốt. Yếu tố đặc biệt của màn trình diễn là những tà áo không chỉ dành cho dàn người đẹp, mà còn được thiết kế riêng cho cả MC và nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình. Trang phục áo dài giúp toàn bộ đêm nhạc mang tinh thần thống nhất, đồng điệu từ đầu đến cuối.

Những thiết kế của Ngọc Hân mang đậm hơi thở truyền thống.

Theo Ngọc Hân, đây cũng là thử nghiệm thú vị, khi áo dài không chỉ xuất hiện trên sàn diễn mà còn sống trong chính không gian biểu diễn, đồng hành cùng âm nhạc và cảm xúc của đêm gala.

Làm việc cường độ cao trước 'giờ G'

Để hoàn thiện bộ sưu tập trong vòng một tháng, Ngọc Hân và ê-kíp làm việc với cường độ cao, đặc biệt ở công đoạn đính kết thủ công. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu nghề, nhằm đảm bảo từng thiết kế khi xuất hiện đều đạt đến độ hoàn thiện cao nhất.

Theo nhà thiết kế, thách thức lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà ở cách xử lý ý tưởng. Khi nhận được lời mời phụ trách trang phục truyền thống cho đêm nhạc thuộc khuôn khổ Tiền Phong Marathon tại Khánh Hòa, Hoa hậu Ngọc Hân trăn trở nhiều ngày để nguồn cảm hứng di sản văn hóa và biển đảo không tồn tại như hai mảng riêng biệt, mà thực sự hòa quyện, tạo thành một ngôn ngữ thẩm mỹ thống nhất.

Giải pháp của Ngọc Hân là tìm về những giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống, cụ thể là họa tiết hoa sen trên trang phục cung đình, đặt các yếu tố trong một bảng màu mang “hồn biển”. Những gam xanh sâu, trắng trong và sắc sáng rực rỡ như ánh nắng được sử dụng để tái hiện tinh thần của Nha Trang, từ đó tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Thành phố biển sôi động trước thềm giải chạy.

“Đó là cách Hân kể câu chuyện của mình, không bằng khẩu hiệu, mà bằng từng đường nét, từng sắc màu trên tà áo. Không dừng lại ở yếu tố công việc, bộ sưu tập lần này gắn liền với những kỷ niệm cá nhân. Tôi đã mời bố mẹ đồng hành trong chuyến đi, vừa để hỗ trợ công việc, vừa để cả gia đình có dịp tận hưởng vẻ đẹp của Nha Trang. Gia đình tôi cũng sẵn sàng tham gia giải Tiền Phong Marathon", Ngọc Hân chia sẻ trước ngày diễn ra đêm nhạc.

Thông qua bộ sưu tập áo dài di sản và biển đảo, Hoa hậu Ngọc Hân truyền tải thông điệp về tình yêu đất nước, gìn giữ giá trị truyền thống. Nếu tà áo dài trong đêm gala có thể khơi dậy trong lòng người xem sự tự hào, tình yêu với biển đảo quê hương, với Ngọc Hân, đó đã là thành công trọn vẹn nhất của người làm công việc thiết kế.

Trong không gian gala Đón ánh bình minh, những tà áo dài không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần văn hóa Việt Nam bền bỉ, đầy sức sống trong nhịp chảy đương đại.

Tiền Phong Marathon 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: Đón ánh bình minh. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng, khẳng chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Một trong những giá trị đặc biệt mà giải đấu năm nay hướng tới, đó là biến mỗi bước chạy thành một hành trình trải nghiệm văn hóa vùng miền.