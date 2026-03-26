Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Khai mạc lễ hội Nữ tướng Lê Chân

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 26/3, UBND phường Lê Chân và phường An Biên tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của vị nữ tướng anh hùng, người có công lập trang An Biên xưa, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển TP Hải Phòng ngày nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND phường Lê Chân nhấn mạnh lễ hội không chỉ là dịp tri ân công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những giá trị tinh thần mà bà để lại đã kết tinh thành di sản văn hóa vô giá. Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành minh chứng sinh động cho sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc.

Từ nền tảng mà Nữ tướng Lê Chân dày công gây dựng, vùng đất An Biên xưa nay đã phát triển thành một Hải Phòng năng động, hiện đại - trung tâm kinh tế của khu vực duyên hải Bắc Bộ.

Trong dòng chảy phát triển ấy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa gắn với lễ hội truyền thống.

Lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng, an toàn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao bậc tiền nhân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng, hướng tới xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo sử sách và dân gian lưu truyền, bà sinh vào khoảng những năm đầu Công nguyên tại vùng Vẻn - An Biên (nay thuộc khu vực Đông Triều, Quảng Ninh), là người tài sắc vẹn toàn, tinh thông võ nghệ.

Khai mạc Lễ hội Nữ tướng Lê Chân tối 26/3.

Trong bối cảnh đất nước bị giặc ngoại xâm đô hộ, Nữ tướng Lê Chân đã sớm nuôi chí lớn, chiêu mộ nghĩa binh, xuôi về vùng duyên hải phía Đông lập ấp, quai đê lấn biển, khai khẩn đất hoang, hình thành làng Vẻn - Trang An Biên. Tại đây, bà vừa tổ chức sản xuất, phát triển đời sống nhân dân, vừa âm thầm rèn luyện lực lượng, chờ thời cơ đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Mùa xuân năm 40, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, bà tham gia nghĩa quân và nhanh chóng trở thành một trong những tướng lĩnh tiên phong, lập nhiều chiến công vang dội. Sau đó, bà được phong Thánh Chân công chúa, giữ trọng trách chỉ huy quân đội, trấn giữ vùng Đông Bắc, bảo vệ miền biển.

Vâng lệnh triều đình, bà trở về An Biên xây dựng lực lượng, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần biến vùng đất này trở nên trù phú, nhân khang, vật thịnh. Khi giặc Đông Hán quay trở lại xâm lược, bà tiếp tục cùng nghĩa quân chiến đấu anh dũng. Trước thế giặc mạnh, bà đã anh dũng hy sinh tại núi Giát Dâu, nêu cao khí tiết trung trinh, bất khuất.

Công lao, đức độ và tầm vóc của Nữ tướng Lê Chân đã hòa quyện vào hồn thiêng sông núi, trở thành biểu tượng văn hóa, tinh thần của vùng đất Hải Phòng. Bà được hậu thế suy tôn là Thành hoàng - Thánh Mẫu, được nhân dân lập đền thờ, hương khói phụng thờ qua nhiều thế hệ.

Hàng nghìn người dân và du khách xem lễ hội Nữ tướng Lê Chân.
#Hải Phòng #Lễ hội nữ tướng Lê Chân #lễ hội #Nữ tướng Lê Chân #Thánh Chân công chúa #Trang An Biên

