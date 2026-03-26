Khai mạc lễ hội Nữ tướng Lê Chân

TPO - Tối 26/3, UBND phường Lê Chân và phường An Biên tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của vị nữ tướng anh hùng, người có công lập trang An Biên xưa, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển TP Hải Phòng ngày nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND phường Lê Chân nhấn mạnh lễ hội không chỉ là dịp tri ân công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những giá trị tinh thần mà bà để lại đã kết tinh thành di sản văn hóa vô giá. Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành minh chứng sinh động cho sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc.

Từ nền tảng mà Nữ tướng Lê Chân dày công gây dựng, vùng đất An Biên xưa nay đã phát triển thành một Hải Phòng năng động, hiện đại - trung tâm kinh tế của khu vực duyên hải Bắc Bộ.

Trong dòng chảy phát triển ấy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa gắn với lễ hội truyền thống.

Lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng, an toàn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao bậc tiền nhân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng, hướng tới xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo sử sách và dân gian lưu truyền, bà sinh vào khoảng những năm đầu Công nguyên tại vùng Vẻn - An Biên (nay thuộc khu vực Đông Triều, Quảng Ninh), là người tài sắc vẹn toàn, tinh thông võ nghệ.

Trong bối cảnh đất nước bị giặc ngoại xâm đô hộ, Nữ tướng Lê Chân đã sớm nuôi chí lớn, chiêu mộ nghĩa binh, xuôi về vùng duyên hải phía Đông lập ấp, quai đê lấn biển, khai khẩn đất hoang, hình thành làng Vẻn - Trang An Biên. Tại đây, bà vừa tổ chức sản xuất, phát triển đời sống nhân dân, vừa âm thầm rèn luyện lực lượng, chờ thời cơ đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Mùa xuân năm 40, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, bà tham gia nghĩa quân và nhanh chóng trở thành một trong những tướng lĩnh tiên phong, lập nhiều chiến công vang dội. Sau đó, bà được phong Thánh Chân công chúa, giữ trọng trách chỉ huy quân đội, trấn giữ vùng Đông Bắc, bảo vệ miền biển.

Vâng lệnh triều đình, bà trở về An Biên xây dựng lực lượng, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần biến vùng đất này trở nên trù phú, nhân khang, vật thịnh. Khi giặc Đông Hán quay trở lại xâm lược, bà tiếp tục cùng nghĩa quân chiến đấu anh dũng. Trước thế giặc mạnh, bà đã anh dũng hy sinh tại núi Giát Dâu, nêu cao khí tiết trung trinh, bất khuất.

Công lao, đức độ và tầm vóc của Nữ tướng Lê Chân đã hòa quyện vào hồn thiêng sông núi, trở thành biểu tượng văn hóa, tinh thần của vùng đất Hải Phòng. Bà được hậu thế suy tôn là Thành hoàng - Thánh Mẫu, được nhân dân lập đền thờ, hương khói phụng thờ qua nhiều thế hệ.