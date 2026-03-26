HÀNH TRÌNH TỪ TRÁI TIM Kỳ Duyên, Cẩm Ly truyền động lực dám nghĩ dám làm đến hàng nghìn sinh viên

TPO - Ngày 26/3, hành trình từ trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt tiếp tục lan tỏa tại điểm trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM. Từ câu chuyện trở lại sau 10 năm của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến góc nhìn lắng nghe chính mình của Cẩm Ly, Hoàng Yến Chibi, khách mời truyền động lực về cách người trẻ định vị bản thân giữa áp lực thành công.

“Nghĩ được thì phải làm được”

Ngày 26/3 tại TPHCM, chuỗi hoạt động Hành trình từ trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt tiếp tục diễn ra sôi nổi tại nhiều trường đại học, thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự.

Tiếp tục hành trình trao hàng nghìn cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng đổi đời, tại điểm dừng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM), Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Cẩm Ly và ca sĩ Hoàng Yến Chibi có phần giao lưu sôi nổi với sinh viên về hành trình vượt qua khó khăn, tạo dựng thành công trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên giao lưu với khán giả trong buổi tọa đàm, nhấn mạnh hành trình dám nghĩ dám làm.

Không khí hội trường liên tục được khuấy động bởi những chia sẻ gần gũi, tạo nên không gian giao lưu cởi mở giữa khách mời và sinh viên, mang đến nhiều góc nhìn thực tế về hành trình trưởng thành, theo đuổi ước mơ và cân bằng cuộc sống.

Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên mở đầu buổi tọa đàm với câu chuyện gắn bó gần một thập kỷ cùng Hành trình từ trái tim. Hoa hậu sinh năm 1996 cho biết điều khiến cô đồng hành lâu dài cùng chương trình không chỉ là quy mô, mà là cách Trung Nguyên Legend lan tỏa tri thức.

Người đẹp cho rằng khi nhắc đến Trung Nguyên Legend, cô nghĩ ngay đến ba giá trị: “khát vọng lớn - nghĩ cho quốc gia - chịu chi cho tri thức”. Chính sự đầu tư bền bỉ, từ chất lượng từng cuốn sách đến hành trình trao tặng trên khắp cả nước, đã tạo nên dấu ấn sâu sắc.

Nhìn lại hành trình cá nhân, Kỳ Duyên nhắc đến cột mốc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 18 và quyết định trở lại đấu trường sắc đẹp sau 10 năm. Đó là lựa chọn không dễ dàng, khi cô từng nhiều lần cầm bút đăng ký rồi lại bỏ xuống vì lo lắng rủi ro.

“Tôi nhận ra nếu cứ lưỡng lự, mình sẽ không bao giờ biết kết quả. Khi đã nghĩ đủ rồi thì chỉ có làm thôi”, cô chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, Kỳ Duyên cho rằng người trẻ không cần đặt mục tiêu quá lớn ngay từ đầu. Điều quan trọng là hoàn thành tốt từng việc nhỏ mỗi ngày, từ đó tích lũy nội lực cho những bước tiến dài hơn.

Cô cũng nhấn mạnh nguyên tắc sống quan trọng là sự cân bằng. Theo người đẹp, thay vì chỉ chạy theo “độc lập tài chính”, người trẻ nên hướng đến việc làm chủ cuộc sống, tránh rơi vào trạng thái đánh đổi cảm xúc và các mối quan hệ để đổi lấy tiền bạc.

Khác biệt để đặc biệt, không phải để tách biệt

Trong phần chia sẻ giao lưu với sinh viên, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Cẩm Ly mang đến góc nhìn của người trẻ vừa bước ra khỏi môi trường đại học. Cô cho biết lý do tham gia chương trình đến từ sự đồng điệu về giá trị, đặc biệt là niềm tin vào tri thức như nền tảng cốt lõi.

Theo Cẩm Ly, tri thức không chỉ giúp con người tiến xa mà còn giúp vững vàng trước những hoài nghi và thử thách. Chính vì vậy, cô xem việc lan tỏa văn hóa đọc là một phần trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Khi được hỏi về cách tạo dấu ấn cá nhân, Á hậu nhấn mạnh yếu tố lắng nghe chính mình và lắng nghe người khác. “Chúng ta không thiếu những lời nói, nhưng lại thiếu sự lắng nghe. Khi hiểu mình muốn gì, điểm mạnh ở đâu, chúng ta mới có thể tạo nên sự khác biệt”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, Cẩm Ly cũng lưu ý rằng khác biệt không đồng nghĩa với tách biệt. Người trẻ cần dám khác biệt để trở nên đặc biệt, nhưng vẫn phải hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng.

Á hậu Cẩm Ly, Hoa hậu Kỳ Duyên và ca sĩ Hoàng Yến trong buổi giao lưu cùng sinh viên, tặng sách trong hành trình Hành trình từ trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt.

Ở góc nhìn về tài chính và tinh thần, cô cho rằng hai yếu tố này không thể tách rời. Tư duy và nội lực chính là nền tảng để định hướng con đường kiếm tiền, thay vì chạy theo vật chất một cách mù quáng.

Liên quan đến sự khác biệt, ca sĩ Hoàng Yến Chibi mang đến câu chuyện về hành trình hơn 10 năm làm nghệ thuật.

Bắt đầu con đường âm nhạc từ cuộc thi Học viện Ngôi sao 2014, cô nhận thấy bản thân từng thiếu kinh nghiệm và phải trải qua nhiều giai đoạn chật vật để tìm vị trí. Theo nữ ca sĩ, yếu tố quan trọng nhất để đi đường dài là sự bền bỉ.

“Bạn có thể đi chậm, nhưng nếu chắc chắn với con đường của mình thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ đến đích”, cô nói.

Hoàng Yến Chibi cũng kể lại hành trình tham gia chương trình truyền hình thực tế sau 10 năm làm nghề. Ban đầu, cô không đặt kỳ vọng đi xa, nhưng luôn giữ tâm thế mỗi lần biểu diễn là “lần cuối cùng”, từ đó từng bước tiến vào chung kết Chị đẹp đạp gió mùa 2.

Một trong những chia sẻ của Hoàng Yến Chibi được nhiều người đồng cảm là cô từng tự ti vì giọng hát của bản thân nghe như trẻ con. Theo thời gian, nữ ca sĩ nhận ra đó lại là dấu ấn riêng. Khi chấp nhận điểm khác biệt của mình, nó sẽ trở thành lợi thế.

Buổi tọa đàm khép lại trong không khí sôi nổi với hàng loạt câu hỏi từ sinh viên xoay quanh định hướng nghề nghiệp, phát triển bản thân và áp lực trưởng thành. Dù mỗi diễn giả có hành trình khác nhau, điểm chung được nhấn mạnh là tri thức, sự kiên trì và khả năng làm chủ bản thân chính là nền tảng quan trọng nhất.