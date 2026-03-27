VIDEO: Bên trong chương trình lập chí đổi đời cùng dàn hoa hậu, ca sĩ

TPO - Chuỗi hoạt động của chương trình Hành trình từ trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc diễn ra sôi nổi tại hai điểm Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Nông Lâm TPHCM, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Không chỉ trao tặng hàng nghìn cuốn sách trong tủ sách nền tảng đổi đời, chương trình còn mang đến các buổi giao lưu, tọa đàm truyền cảm hứng với sự tham gia của nhiều khách mời như Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoàng Yến Chibi và Đỗ Cẩm Ly, qua đó lan tỏa tinh thần đọc sách, khát vọng lập thân lập nghiệp và nhiều câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng từ chính sinh viên.