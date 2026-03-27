Tùng Dương xuất hiện trong Táo Quân

TPO - Ca sĩ Tùng Dương và Trọng Tấn xuất hiện trong chương trình đặc biệt kỷ niệm 30 năm phát sóng của kênh VTV3 mang tên “Cuộc hẹn với tháng 3”. Để chuẩn bị cho phần trình diễn, cả hai đã thử sức với màn catwalk mới mẻ. Bên cạnh đó, Tùng Dương cũng tiết lộ anh góp mặt trong tiểu phẩm Táo Quân của chương trình.

Buổi giới thiệu các chương trình nhân dịp kỷ niệm sinh nhật tuổi 30 của kênh VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam), đồng thời thông báo khởi động hành trình mới nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình được tổ chức ngày 27/3 tại Hà Nội.

Trong lần kỷ niệm này, chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 trở thành điểm nhấn đặc biệt, kết nối ký ức và mở ra hành trình mới cho những người làm truyền hình.

Phát sóng tối 29/3, Cuộc hẹn với tháng 3 được xem như món quà dành cho khán giả, nơi hội tụ những gương mặt quen thuộc từng gắn bó với VTV3 qua nhiều giai đoạn. Điểm đáng chú ý là sự trở lại của Gặp nhau cuối năm với tiểu phẩm Hái hoa dân chủ.

Tại đây, những câu chuyện thời sự được tiếp tục lồng ghép trong những tình huống hài hước tạo nên sự gần gũi, quen thuộc của Táo Quân. Bên cạnh đó, chương trình còn ghi điểm với các tiết mục âm nhạc được thể hiện qua giọng hát của các nghệ sĩ Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà...

Chia sẻ về sự xuất hiện trong Cuộc hẹn với tháng 3, ca sĩ Tùng Dương cho biết bản thân có vai trong Táo Quân đặc biệt là tiểu phẩm Hái hoa dân chủ. Bên cạnh đó, anh cùng ca sĩ Trọng Tấn thực hiện màn catwalk.

"Cả hai đã đồng ý tham gia phần catwalk - thử thách nhỏ mà ê-kíp chương trình đưa ra để tạo không khí vui vẻ. Và chắc chắn Trọng Tấn không thể điệu nghệ bằng Tùng Dương được (cười)", nam ca sĩ cho biết.

NSƯT Quang Thắng cho biết anh đã gắn bó với VTV3 trong thời gian dài, góp phần mang đến nhiều chương trình thú vị. NSƯT Quang Thắng khẳng định dù khó khăn, các nghệ sĩ vẫn cố gắng mang đến nội dung tốt nhất.

Cuộc hẹn với tháng 3 còn có sự xuất hiện của các diễn viên nữ nổi tiếng của VTV như Hồng Diễm, Thanh Hương, Lan Phương, Huyền Lizzie... trong một tiết mục nhảy đặc biệt.

Ban lãnh đạo kênh VTV3 khẳng định sự thay đổi này đặc biệt hướng tới việc lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật đến công chúng. Trong bối cảnh cạnh tranh của các loại hình truyền thông mới, VTV3 nỗ lực để tạo ra nhiều chương trình hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo nội dung ý nghĩa.

Dịp này, VTV cũng công bố dự án thư viện số Mặt trời nhỏ. Đây là sáng kiến cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em Việt Nam. Dự án quy tụ nhiều nghệ sĩ, MC, ca sĩ, diễn viên tham gia đọc sách, góp phần mang tri thức đến thiếu nhi.