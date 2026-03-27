Nam thần showbiz Việt công khai bạn gái

Gia Lạc
TPO - Gây chú ý với ngoại hình lãng tử và chiều cao nổi bật, diễn viên Khương Lê đang dần khẳng định tên tuổi trên màn ảnh rộng. Bên cạnh dự án mới đóng cùng Hoa hậu Thiên Ân, chuyện tình cảm của anh cũng thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Khương Lê đang trở thành gương mặt mới được chú ý của điện ảnh Việt. Anh góp mặt trong các dự án như Gái già lắm chiêu V, phim Tết 2026 Báu vật trời cho và mới đây là Hẹn em ngày nhật thực đóng cặp cùng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Trong phim, cả hai vào vai một cặp đôi yêu nhau sâu đậm.

Song song với hoạt động nghệ thuật, đời tư của Khương Lê cũng nhận được nhiều sự chú ý. Từ năm 2024, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên bạn gái trên mạng xã hội.

Khương Lê và bạn gái chia sẻ hình ảnh thân mật trên mạng xã hội.

Cả hai xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, những dịp quan trọng như sinh nhật hay lễ tốt nghiệp. Cả hai được nhận xét xứng đôi về ngoại hình.

Khán giả khen bạn gái của nam diễn viên có gương mặt thanh tú, phong cách hiện đại và có gần 80.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Diễn viên sinh năm 1998 thoải mái khi chia sẻ về đời tư, không né tránh sự chú ý từ công chúng.

Bạn gái diễn viên Khương Lê là mẫu lookbook.

Khương Lê từng có thời gian dài theo đuổi thể thao. Anh gắn bó với bóng rổ từ năm lớp 8 và từng thi đấu trong đội tuyển TPHCM thời phổ thông. Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng thể hình nổi bật, anh từng nặng tới 91 kg trước khi quyết tâm thay đổi hình ảnh.

Với chế độ tập luyện nghiêm ngặt cùng huấn luyện viên cá nhân, nam diễn viên giảm 8 kg trong vòng ba tháng để hướng tới nhiều hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Bước ngoặt đến với Khương Lê theo cách khá bất ngờ. Khi từ bỏ kế hoạch du học để thử sức casting vào nhóm hài FAPtv, anh bắt đầu hành trình nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau, từ diễn xuất đến sáng tác và rap. Anh từng tham gia Rap Việt mùa 3 với rapname Dubbie.

Sau khoảng hai năm hoạt động, cơ hội lớn xuất hiện vào năm 2020 khi một clip hậu trường của anh lọt vào sự chú ý của đạo diễn Bảo Nhân. Từ đó, anh được mời tham gia buổi định trang cho vai diễn trong Gái già lắm chiêu V, mở ra con đường điện ảnh.

Hiện tại, Khương Lê tích cực quảng bá cho dự án Hẹn em ngày nhật thực - bộ phim đánh dấu sự kết hợp với Đoàn Thiên Ân. Với lợi thế ngoại hình, kinh nghiệm tích lũy qua từng vai diễn và sự quan tâm ngày càng lớn từ khán giả, nam diễn viên được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ trong thời gian tới.

