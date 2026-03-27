TOKYO GIRLS COLLECTION VIETNAM có gì 'đủ wow'?

Không chỉ là sàn diễn thời trang, TOKYO GIRLS COLLECTION VIETNAM được xem là một "siêu lễ hội" của tháng 3, với những biểu tượng phong cách và dàn nghệ sĩ hàng đầu từ Việt Nam và Nhật Bản tại Vạn Phúc City vào ngày 28 & 29/03 tới.

Ra đời từ năm 2005, Tokyo Girls Collection (TGC) không chỉ là sàn diễn thời trang ứng dụng (ready-to-wear) hàng đầu Nhật Bản mà còn là một hiện tượng văn hóa đại chúng rực rỡ. Với lịch sử gần 20 năm, TGC khẳng định vị thế "thánh đường" thời trang đường phố qua những siêu sự kiện thu hút hơn 30.000 khán giả, lan tỏa mạnh mẽ từ Tokyo đến khắp các thành phố lớn tại xứ sở hoa anh đào.

Trong lần đầu tiên đến với Việt Nam, TGC được tổ chức bởi POPS, đơn vị giải trí nội dung số đứng sau nhiều dự án quy mô lớn, góp phần đưa mô hình “music fashion festival” đến gần hơn với khán giả trong nước. Với chủ đề đầy "Endless Inspiration of the Iconic Tokyo", TGC Vietnam 2026 hứa hẹn mang đến một hành trình trải nghiệm văn hóa đa tầng và đầy cảm hứng.

Ngày hội rực rỡ và màn "biến hình" đầy cảm hứng

Trong suốt hai ngày 28–29/03, toàn bộ khuôn viên lễ hội được “biến hình” thành một "Tokyo thu nhỏ" đầy sức sống. Từ sáng đến tối, khu vực lễ hội mở cửa miễn phí với chuỗi hoạt động trải nghiệm liên tục: gian hàng văn hoá - ẩm thực, khu fandom booth, photobooth và các minigame tương tác đến từ các thương hiệu Nhật Bản và quốc tế như Nhà Tài Trợ Chính Acecook Việt Nam, Nhà Tài Trợ Kim Cương Trà TEA+ thương hiệu Nhật Bản, các Nhà Tài Trợ Vàng Diana, Canon Marketing Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật trong không gian này là khu vực mini runway, nơi thời trang và cộng đồng sáng tạo trẻ có cơ hội thể hiện cá tính - Canon Cosplay Mini Runway. Không dừng lại ở yếu tố trình diễn, hoạt động này còn được nâng tầm với quy mô giải thưởng lên đến hơn 30 triệu đồng. Trong bối cảnh cosplay vốn là một nét văn hoá đặc trưng của Nhật Bản, sân chơi tại TGC vì thế không chỉ mang tính trình diễn, mà còn trở thành không gian nơi cá tính sáng tạo và tinh thần tự do thể hiện của giới trẻ được lên tiếng.

Tất cả những yếu tố đó cùng hòa quyện, tạo nên một không gian lễ hội luôn chuyển động, nơi khán giả có thể tự do khám phá, tương tác và tận hưởng trọn vẹn tinh thần Tokyo theo cách rất riêng. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ban ngày, chuỗi trải nghiệm này cũng chính là bước đệm để đẩy cảm xúc lên cao, trước khi khán giả bước vào điểm hẹn bùng nổ của đêm concert tối 29/03.

Đêm concert 29/03 – điểm hẹn của âm nhạc, sân khấu và năng lượng lễ hội

Nếu Day 1 là phần mở đầu, thì ngày 29/03 chính là cao trào của toàn bộ hành trình, với đêm concert kết hợp trình diễn thời trang kéo dài gần 4 tiếng.

Dàn nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản sẽ mang đến một hành trình âm nhạc đa sắc, trải dài từ pop, R&B đến hip-hop và J-pop. Đại diện cho âm nhạc đặc trưng của J-pop, nhóm nhạc “tân binh khủng long” One Or Eight và Quán quân Sing Asia! Miyuna hứa hẹn sẽ có một màn “chào sân” ấn tượng với khán giả Việt. Bên cạnh đó, những không gian âm nhạc đầy màu sắc đến từ dàn nghệ sĩ V-pop với loạt cá tính sắc nét như SOOBIN, MIN, Quang Hùng MasterD, Phương Ly, LyLy, CAPTAIN BOY, RHYDER... tạo nên một lễ hội âm nhạc - thời trang bùng nổ và đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Song hành cùng âm nhạc, thời trang tại Tokyo Girls Collection in Vietnam mang theo tinh thần đặc trưng đã làm nên tên tuổi của TGC - nơi runway luôn gắn liền với cá tính và phong cách sống. Trên đường băng dài 20m, sự xuất hiện của dàn siêu mẫu, hoa - á hậu đình đám như Lan Khuê, Ngọc Châu, Quỳnh Anh, cùng thế hệ model Gen Z như Huỳnh Tú Anh và Đỗ Hương Giang không chỉ mang đến những màn sải bước cuốn hút, mà còn góp phần tái hiện tinh thần thời trang đường phố phóng khoáng, đa dạng và giàu năng lượng - vốn là dấu ấn của Tokyo Girls Collection.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng “khó tính” với các sự kiện giải trí, Tokyo Girls Collection in Vietnam mang đến một lựa chọn khác biệt: một không gian đi từ check-in, trải nghiệm, đến hoà mình vào âm nhạc và thời trang trong cùng một điểm đến. Không cần phải chọn giữa concert hay fashion show, mọi thứ được đặt cạnh nhau trong cùng một nhịp chuyển động - đủ để biến hai ngày cuối tháng 3 thành một trải nghiệm xứng đáng.