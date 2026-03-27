Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng nước mắt đỏ khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.

Trong chương trình Sao check, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về hành trình sáng tác, biến cố cá nhân và quyết định học đại học lại khi đã ở đỉnh cao sự nghiệp.

Nỗi buồn sau ánh hào quang

Nhạc sĩ cho biết năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi anh liên tiếp nhận nhiều giải thưởng. “Tôi có cảm giác mình nhận giải thưởng cho cả 23 năm sáng tác. Những gì tôi đạt được hôm nay là mục tiêu đặt ra từ lâu và rất lâu nữa mới có thể đạt cột mốc thành công như vậy”, anh nói.

Trong số các ca khúc được chú ý, Viết tiếp câu chuyện hòa bình là sản phẩm thành công nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong năm qua. Sự đón nhận dành cho ca khúc này cũng phản ánh rõ hướng đi mới của anh. Nếu trước đây gắn với những bản tình ca, hiện tại nhạc sĩ chủ động mở rộng đề tài, hướng đến các giá trị cộng đồng.

Anh cho rằng sáng tác không chỉ phục vụ mục tiêu cá nhân. “Nhạc sĩ ngoài viết bài hát tình yêu ghi dấu trên con đường âm nhạc, đó là mục đích cá nhân. Nhưng còn có trách nhiệm cộng đồng, cần viết những bài hát tôn vinh điều tốt đẹp”, Nguyễn Văn Chung chia sẻ. Trước đó, anh từng tặng miễn phí các ca khúc thiếu nhi với mong muốn lan tỏa nội dung tích cực.

Nguyễn Văn Chung kể trước đây, mỗi khi đạt thành tựu, anh thường nhắn tin báo cho mẹ. Giờ mẹ không còn, anh như mất đi một phần ý nghĩa của cuộc sống.

Trong chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng nước mắt khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.

Nhạc sĩ nhìn nhận nỗi đau không chỉ nằm ở thời điểm chia ly, mà kéo dài trong những ngày sau đó. “Vào ngày biệt ly, nỗi buồn đã rất lớn rồi nhưng sự cô đơn, trống trải ở những ngày sau mới dai dẳng hơn”, anh nói.

Theo chia sẻ, công việc dày đặc từ sau dịp 30/4/2025 phần nào giúp anh cân bằng lại tinh thần. Tuy nhiên, cảm xúc lại trở nên rõ rệt hơn trong những khoảnh khắc quan trọng. “Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn”, anh nói.

Nguyễn Văn Chung kể trước đây, mỗi khi đạt thành tựu, anh thường nhắn tin báo cho mẹ. “Ngày trước tôi có người để nhắn ‘má ơi con được giải này’, nhưng giờ không còn nữa. Tôi có thể chia sẻ lên Facebook khoe với bạn bè nhưng chỉ đọc qua rồi thôi. Tôi chỉ muốn chứng tỏ với những người mình yêu thương nhất, khi không còn nữa thì mất đi một phần ý nghĩa của cuộc sống”, nhạc sĩ chia sẻ.

Tin nhắn cuối cùng mẹ gửi cho anh là lời dặn dò về trách nhiệm với gia đình. Từ biến cố này, Nguyễn Văn Chung cho biết anh thay đổi cách nhìn về thành công, không còn đặt nặng danh vọng mà hướng đến sự bình ổn.

“Tôi thấy rất may khi thành công năm nay - giai đoạn tôi đã trưởng thành, trải qua mất mát. Nếu như trước kia có thể tôi sẽ bồng bột, nông nổi, tự mãn hơn. Mẹ đã rời đi trước khi tôi thành công. Tôi có khoảng lặng cần thiết để hiểu cuộc sống này là vô thường. Có nhiều điều giá trị hơn cả thành công và danh vọng. Tôi cảm thấy bình an, đặt chân dưới mặt đất, tỉnh táo trước những thành công và sự tung hô của mọi người”, anh nói.

Học để không bị tụt lại

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định theo học ngành sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TPHCM ở tuổi 42.

Anh lý giải âm nhạc hiện nay đã thay đổi mạnh về cách sản xuất, phát hành và tiếp cận khán giả. Theo anh, những kinh nghiệm trước đây không còn đủ để đảm bảo sự phù hợp trong bối cảnh mới. “Nếu không học thì mình sẽ trở thành cũ kỹ, bị loại ra”, nhạc sĩ thẳng thắn.

Nguyễn Văn Chung cũng thừa nhận thành công trong thời gian qua có yếu tố may mắn. Tuy nhiên, anh không muốn tiếp tục phụ thuộc vào điều đó. “Tôi muốn tự lực tạo nên thành công. Việc đi học cũng là điều mẹ tôi mong muốn. Bà luôn bảo làm nghề gì học nghề đó”, anh chia sẻ.

Hiện tại, Nguyễn Văn Chung cho biết anh không đặt mục tiêu so sánh với người khác, mà tập trung vào việc thay đổi tư duy sáng tác và nâng cao chuyên môn.

“Tư duy sáng tác của tôi luôn thay đổi và chính sự thay đổi giúp tôi tiếp tục làm nghề. Từ một nhạc sĩ viết về tình yêu cho đến khi biết viết về mẹ cha, gia đình, thiếu nhi và nay là người trưởng thành viết về đất nước. Tôi nghĩ sự thay đổi là cần thiết. Tôi không so sánh với ai mà nhìn về phía trước để sự nghiệp của mình càng ngày càng cao hơn, lý tưởng có ý nghĩa hơn. Đó mới là mục đích sống và làm việc của tôi”, anh chia sẻ.