Mở rộng quy mô Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

TPO - Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức với quy mô mở rộng, nhiều hoạt động diễn ra tại Khu di tích Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh, trong đó có các điểm mới như triển lãm mỹ thuật quốc tế và lễ hội văn hóa dân gian đường phố.

Ngày 27/3, tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức mùng 1 đến mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra với quy mô lớn, kết nối thành chuỗi sự kiện liên hoàn, giàu bản sắc.

Điểm nhấn xuyên suốt là các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm, thành kính, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Quốc lễ. Trong đó, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra ngày 26/4 (mùng 10/3 âm lịch) cùng lễ dâng hương, dâng hoa của các đoàn đại biểu Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân cả nước. Trước đó là chuỗi nghi lễ như dâng hương theo 18 cụm xã, phường, lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, lễ rước kiệu… tạo nên không khí hướng về cội nguồn xuyên suốt nhiều ngày.

Không chỉ phần lễ, phần hội năm nay được mở rộng cả về quy mô và không gian, với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra liên tục. Mở màn là chương trình nghệ thuật khai mạc tối 17/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì). Tiếp đó là hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, hội sách, các hoạt động trưng bày, triển lãm chuyên đề về thời đại Hùng Vương, cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian như hát xoan, múa rối nước, múa rối cạn.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là lần đầu tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu, quảng bá hình ảnh Đất Tổ ra thế giới. Bên cạnh đó, lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục, kết nối với sự kiện Sắc màu Du lịch Đất Tổ, tạo nên không gian lễ hội sôi động, thu hút du khách.

Các hoạt động thể thao, trải nghiệm cũng góp phần làm phong phú chuỗi sự kiện như bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, marathon Về nguồn, golf Cúp Hùng Vương, cùng hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy - tái hiện sinh động truyền thống thời Hùng Vương.

Nhiều hoạt động được tổ chức theo cụm xã, phường, tăng tính liên kết và lan tỏa văn hóa cơ sở. Các sự kiện cũng được xã hội hóa mạnh mẽ, nâng cao sức hút và tính cộng đồng của lễ hội.

Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường sẵn sàng đón đồng bào, du khách thập phương về với Đất Tổ.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Huy Ngọc - nhấn mạnh Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng đặc biệt quan trọng của dân tộc, mà còn là “cơ hội vàng” để Phú Thọ quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch và nâng cao vị thế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện về an ninh, giao thông, môi trường, dịch vụ để phục vụ du khách, kêu gọi doanh nghiệp du lịch, lữ hành chung tay xây dựng sản phẩm, tour tuyến hấp dẫn.

Ông Nguyễn Huy Ngọc khẳng định việc gìn giữ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng và lễ hội không chỉ là trách nhiệm của Phú Thọ mà của toàn xã hội, trong đó báo chí giữ vai trò đặc biệt trong định hướng và lan tỏa thông tin chuẩn xác, góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm của Quốc lễ.