Giải VĐQG Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67: VĐV tham dự cự ly marathon phải tập huấn doping

TPO - Các VĐV tham dự cự ly marathon nam và nữ tại giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Nha Trang (Khánh Hoà) phải tham dự tập huấn chống doping, theo TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng.

Nguyễn Văn Lai trên đường chạy chuẩn bị cho cuộc đua ở cự ly marathon đầy khắc nghiệt (ảnh Như Ý)

"Do cự ly marathon nam và nữ tại giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 thuộc chương trình Đại hội TDTT toàn quốc lần X nên theo quy định, tất cả sẽ phải tham dự tập huấn chống doping. Các trường hợp không tham dự sẽ không đủ điều kiện dự thi"-TTK Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Cự ly marathon giải đấu năm nay sẽ thu hút các gương mặt bậc nhất của điền kinh Việt Nam, cả nam và nữ như: Phạm Thị Hồng Lệ, Lê Thị Tuyết, Ngọc Hoa hay Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh...Đây đều là những VĐV dày kinh nghiệm ở SEA Games.

Hiện các đoàn VĐV đã có mặt tại Nha Trang (Khánh Hoà) để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đua. Nhiều đoàn có mặt từ sớm nhằm đảm bảo chuyên môn, làm quen với điều kiện thời tiết, khí hậu và đường chạy.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TTK Nguyễn Mạnh Hùng cho biết công tác hậu cần của BTC giải đang triển khai đúng kế hoạch và tiến độ. "Hiện còn một vài khâu cuối cùng đang hoàn tất. Sát ngày thi đấu chúng tôi sẽ rà soát và đánh giá lại toàn bộ để đảm bảo giải đấu thành công. Đây là giải có truyền thống lâu đời nhất của thể thao Việt Nam, mang ý nghĩa không chỉ về chuyên môn. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn mọi yêu cầu về chuyên môn đều phải hoàn hảo"-ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

TTK Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá đường chạy tại Nha Trang đẹp và thuận lợi tuy nhiên lưu ý các VĐV giữ sức khoẻ, thận trọng do gió biển tác động tới thể lực.