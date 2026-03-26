Đại chiến" sân cỏ sinh viên: 6 "anh tài" Đông Nam Á hội ngộ tại Nha Trang

Hồ Nam
TPO - Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 Cúp THACO vừa chính thức công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu, hứa hẹn những màn so tài rực lửa giữa các đại diện xuất sắc của Việt Nam và Đông Nam Á.

Chiều 26/3, tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 Cúp THACO đã chính thức tổ chức lễ công bố và bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đây là sân chơi tầm cỡ quốc tế do Báo Thanh Niên khởi xướng, nhằm tạo môi trường giao lưu, gắn kết tinh thần hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á thông qua môn "thể thao vua".

Trường đại học Thủy lợi - đội bóng vừa bước lên ngôi cao nhất tại giải quốc nội.

Tâm điểm năm nay là sự hiện diện của 6 "anh tài" làng bóng đá sinh viên trong khu vực Đông Nam Á. Đại diện cho chủ nhà Việt Nam là hai cái tên đầy sức nặng: Trường đại học Thủy lợi - đội bóng vừa bước lên ngôi cao nhất tại giải quốc nội (Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026) và đội chủ nhà Trường đại học Nha Trang với lợi thế sân bãi cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả địa phương.

Thử thách dành cho các cầu thủ Việt Nam sẽ không hề nhỏ khi đối đầu với 4 đại diện quốc tế chất lượng đến từ các nền bóng đá đang phát triển mạnh trong khu vực gồm: Trường đại học Svay Rieng (Campuchia), Trường đại học Lào, Trường đại học Quốc gia Malaysia và Trường đại học Quốc gia Singapore.

6 đội bóng được chia thành 2 bảng đấu (bảng A và bảng B), mỗi bảng có 3 đội. Các đội trong bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, rồi chọn ra 2 đội nhất nhì ở mỗi bảng thi đấu bán kết.

﻿6 đội bóng chưa chia thành hai bảng đấu.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, vòng chung kết sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 28/3 - 5/4/2026. Toàn bộ các trận đấu kịch tính sẽ được diễn ra tại sân vận động Trường đại học Nha Trang (số 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn từ VFF và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, giải đấu không chỉ dừng lại ở những bàn thắng mà còn là nơi lan tỏa những giá trị văn hóa, tình đoàn kết Quốc tế.

