Hoàng Hên thể hiện thế nào trong trận ra mắt tuyển Việt Nam?

TPO - Nguyễn Hoàng Hên chơi trọn vẹn 90 phút trước Bangladesh và cho thấy nhiều pha xử lý có dấu ấn, song vẫn kém duyên để ghi bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam kể từ sau khi hồi phục chấn thương.

Cú sút ấn tượng của Hoàng Hên.

Phút 88, Hoàng Hên nhận bóng từ pha phản công nhanh của Việt Nam. Khi xung quanh không có đồng đội nào theo hướng tấn công, anh chỉ có một cách là tự cầm bóng xử lý. Hên rê bóng một nhịp, đặt vào đúng cữ chân để đặt trụ và thực hiện cú cứa lòng. Tiền đạo mang áo số 9 tung cú sút uy lực và vẽ đường cong ấn tượng để nhắm vào góc xa khung thành Bangladesh. Song, Hoàng Hên đã kém "hên" khi bóng dội cột nẩy ra ngoài.

Đó là pha xử lý đáng nhớ nhất của Hoàng Hên trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil được HLV Kim xếp đá chính từ đầu trong vai trò tiền đạo cắm. Trong 45 phút hiệp một, Hoàng Hên và Tuấn Hải hoán đổi vị trí liên tục. Khi Xuân Son vào sân từ hiệp 2, Hoàng Hên lùi lại chơi như một hộ công.

Hoàng Hên dễ dàng bắt nhịp trận đấu khi xung quanh anh toàn những đồng đội/cựu đồng đội. Chơi cạnh Hoàng Hên ở hàng công Việt Nam là Tuấn Hải và Hai Long, 2 đồng đội ở CLB Hà Nội. Khi Hên hoán đổi vai trò với Tuấn Hải, chơi như một tiền vệ cánh trái, hỗ trợ cho anh cũng là đồng đội cũ Văn Vĩ.

Tiền đạo gốc Brazil chơi bóng gọn gàng, ít chạm trước Bangladesh. Trong hiệp một, Hên bỏ lỡ liên tiếp 2 cơ hội có thể ghi bàn ở phút thứ 4 và 5. Phút 25, tiền đạo của CLB Hà Nội lại có cơ hội sau đường chuyền của Tiến Anh nhưng dứt điểm đi trật khung thành. Đến phút 32, Hên để lại dấu ấn bằng tình huống thả bóng tinh tế cho Hai Long dứt điểm.

Hoàng Hên hoàn toàn kém "hên" ở trận này. Khi đã ở rất gần bàn thắng ở phút 72, Văn Khang từ chối chuyền cho anh. Sau đó, ở cú dứt điểm đúng sở trường, cột dọc lại quay lưng với tiền đạo gốc Brazil.

Hoàng Hên nỗ lực ghi bàn nhưng kém may mắn. Ảnh: ﻿Ngọc Tú.

Nhìn tổng thể trận đấu, màn ra mắt của Hoàng Hên đã đáp ứng được kỳ vọng từ cổ động viên. Có thể nhìn thấy ngay lập tức sự khác biệt của Hên so với đồng đội là ở tư duy di chuyển không bóng, thường xuyên xuất hiện đúng điểm nóng khi Việt Nam tạo ra cơ hội trong khu vực cấm địa. Khả năng hoạt động rộng của Hoàng Hên sẽ mang đến cho HLV Kim nhiều giải pháp ở các trận đấu tiếp theo.

Một phần vì đối thủ Bangladesh quá yếu nên chưa thể kiểm chứng khả năng thật sự của Hoàng Hên trong trận đấu khoác áo đội tuyển. Các cầu thủ Bangladesh theo kèm hời hợt, qua đó giúp Hoàng Hên và đồng đội xử lý bóng thoải mái ở trận này. Đây là trận đấu thuận lợi để tân binh tuyển Việt Nam "làm nóng". Và tới đây, trận gặp Malaysia mới thật sự là dịp phù hợp để xem Hoàng Hên tỏa sáng đến đâu ở đội tuyển.