Truyền thông Đông Nam Á nhận xét gì về sức mạnh của tuyển Việt Nam?

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Trận đấu vào tối 26/3 là dịp để Việt Nam lắp ráp đội hình cho màn so tài đầy duyên nợ với Malaysia sau đây ít ngày. Từ phía Malaysia hay Indonesia, truyền thông các nước này đã không bỏ qua cơ hội đánh giá sức mạnh đối thủ.

Tờ Makan Bola viết: “Việt Nam đang có phong độ tốt nhất trước trận đấu với Malaysia khi đánh bại Bangladesh 3-0. Chiến thắng này là một cú hích tinh thần lớn cho tuyển Việt Nam trước trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tuần tới”.

Chiến thắng vừa qua đến nhờ những pha ghi bàn của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long. Ngoài ra, Việt Nam còn tạo ra vô vàn tình huống nguy hiểm. Nếu Hoàng Hên hay Xuân Son may mắn hơn, cách biệt đã lớn hơn 3-0 rất nhiều.

Điểm nhấn ở show diễn vừa qua là các tình huống bóng chết. Tờ Bola của Indonesia rất ấn tượng về "vũ khí" này. "Chiến thắng 3-0 là một tín hiệu tích cực cho Những ngôi sao Vàng. Họ đã chiếm ưu thế ngay từ đầu trận đấu. Đội chủ nhà nắm quyền kiểm soát. Tất cả bàn thắng của Việt Nam được ghi trong hiệp 1. Hiệu quả là chìa khóa. Họ có thể tối đa hóa cơ hội từ các tình huống bóng chết", ấn phẩm Indonesia nhận xét.

"Phút thứ 7, Tuấn Hải tận dụng tình huống đá phạt góc để mở tỷ số. Lợi thế tăng lên ở phút thứ 18. Xuân Mạnh ghi bàn sau cú đánh đầu. Một lần nữa kế hoạch bóng chết của Việt Nam tỏ ra hiệu quả.

Bàn thắng thứ 3 được ghi ở phút thứ 40. Nguyễn Hải Long thể hiện phẩm chất cá nhân. Anh rê bóng vào vòng cấm trước khi thực hiện cú sút chính xác làm tung lưới".

Tờ Antara cũng ấn tượng với tỷ số 3-0, bên cạnh đó là màn thể hiện tốt của các cầu thủ nhập tịch. Họ khẳng định rằng tuyển Indonesia sẽ "gặp nhiều thách thức" khi so tài Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 trong hè này.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn

#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Bangladesh #Peter Cklamovski #Kim Sang-sik #Malaysia #Hoàng Hên #Xuân Son #Việt Nam vs Malaysia

