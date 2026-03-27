Vận động viên được trải nghiệm đặc sản Khánh Hoà ngay trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Không chỉ là cuộc đua thể thao, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 tại Khánh Hòa còn mở ra một cách tiếp cận mới khi đưa đặc sản vùng miền trực tiếp lên cung đường thi đấu. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, đây là nỗ lực nhằm biến mỗi bước chạy của mỗi runner thành một hành trình trải nghiệm văn hóa đặc trưng của địa phương.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức tại họp báo thông tin giải đấu.

Phát biểu tại họp báo trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67 năm 2026 ở Khánh Hòa, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh một trong những giá trị đặc biệt mà giải đấu năm nay hướng tới, đó là biến mỗi bước chạy thành một hành trình trải nghiệm văn hóa vùng miền.

“Cộng đồng runner đến với mỗi vùng đất không chỉ là thi đấu. Năm nay cũng là biển đấy, nhưng biển ở mỗi nơi lại mang những giá trị rất khác nhau", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ. Và Khánh Hòa, với nắng, gió và vị mặn của biển, cũng sẽ “kể câu chuyện của mình” theo một cách rất riêng ngay trên chính cung đường chạy.

Theo tiết lộ của nhà báo Phùng Công Sưởng, những đặc sản của vùng duyên hải Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện ngay tại các trạm tiếp nước trên các cung đường của Tiền Phong Marathon. Ban tổ chức đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa để đưa những sản vật tiêu biểu đến gần hơn với vận động viên.

“Trên các bàn tiếp nước, sẽ có nho và táo của Ninh Thuận, những đặc sản của nắng, của gió. Đây là những sản phẩm rất đặc trưng của vùng biển miền Trung", ông nói. “Chúng tôi mong muốn các vận động viên không chỉ chinh phục đường chạy, mà còn cảm nhận được bản sắc địa phương ngay trong quá trình thi đấu. Đó là cách để mỗi giải đấu không chỉ dừng lại ở thành tích, mà còn để lại dấu ấn về văn hóa và cảm xúc".

Đặc biệt, ngay trong phòng họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng đã hào hứng giới thiệu "chuối" - một sản vật trong nước được đánh giá cao về chất lượng tới các phóng viên. “Chuối này không phải nhập khẩu đâu, mà là hàng xuất khẩu đấy", ông vui vẻ nói, đồng thời mời các phóng viên trực tiếp thưởng thức.

Với việc đưa các sản vật địa phương đến gần hơn với cộng đồng runner, thông điệp mà Ban tổ chức muốn gửi gắm rất rõ ràng: Tiền Phong Marathon không chỉ là một cuộc đua thể lực, mà còn là hành trình cảm xúc. Ở đó, các vận động viên không chỉ chinh phục giới hạn bản thân, mà còn cảm nhận rõ nét bản sắc của từng vùng đất mình đi qua, từ vị ngọt của nho, hương thơm của chuối, độ giòn của táo, những dư vị đặc trưng của nắng và gió miền biển.

Và có lẽ, chính những điều tưởng như giản dị ấy sẽ trở thành ký ức khó quên với mỗi bước chân trên cung đường Khánh Hòa năm nay.