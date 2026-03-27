Nhận định Anh vs Uruguay, 02h45 ngày 28/3: Bài kiểm tra quan trọng

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Uruguay, giao hữu quốc tế lúc 02h45 ngày 28/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Anh và Uruguay. Tam Sư có trận đấu quan trọng với Uruguay để hoàn thiện lực lượng hướng đến World Cup 2026.

Giờ đây, mọi con đường đều dẫn đến Mỹ, Canada và Mexico, nơi Thomas Tuchel có cơ hội cuối cùng để hoàn thiện đội tuyển Anh trước khi bắt đầu hành trình chinh phục vinh quang World Cup. HLV người Đức đã triệu tập đến 35 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận giao hữu trong dịp FIFA Days này, với đối thủ đầu tiên là Uruguay của Marcelo Bielsa.

Trent Alexander-Arnold của Real Madrid là sự vắng mặt đáng chú ý nhất, trong khi Jarell Quansah của Bayer Leverkusen và Eberechi Eze của Arsenal đều rút lui vì chấn thương, Ben White và Harvey Barnes được triệu tập thay thế để có cơ hội cuối cùng gây ấn tượng.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Anh tập trung trở lại kể từ tháng 11, khi cú đúp của Harry Kane ấn định chiến thắng 2-0 trên sân khách trước Albania, qua đó hoàn thành chiến dịch vòng loại hoàn hảo. Tam Sư đã thắng 10 trận đấu chính thức gần nhất mà không để thủng lưới bàn nào, san bằng kỷ lục của một quốc gia châu Âu, kỷ lục mà Tây Ban Nha đã lập được từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016.

Đây chỉ là lần thứ hai đội tuyển Anh trải qua toàn bộ chiến dịch vòng loại mà không để thủng lưới bàn nào, lần trước là trước World Cup 1990, giải đấu mà họ lọt vào bán kết. Người Anh đương nhiên sẽ hy vọng có một kết quả tốt hơn nữa vào năm 2026, và tuyển Anh thường bắt đầu năm mới với phong độ rất tốt.

Thực tế, Anh đã thắng trận đầu tiên trong 11 trong số 13 năm dương lịch gần đây (2 trận thua), mặc dù một trong những thất bại của họ trong thời gian đó là trước một đội bóng Nam Mỹ tại Wembley, thua Brazil 1-0 vào năm 2024.

Thành tích của đội tuyển Anh nhìn chung không mấy ấn tượng khi đối đầu với các đội bóng Nam Mỹ. Họ chỉ thắng hai trong 11 trận gần nhất gặp các quốc gia này (5 hòa, 4 thua), đánh bại Brazil vào tháng 2 năm 2013 và Peru vào tháng 5 năm 2014. Kể từ đó, họ không thắng trong năm trận gần nhất (3 hòa, 2 thua).

Tuy nhiên, Tuchel sẽ tự tin vào đội hình khổng lồ mà ông đã lựa chọn, được dẫn dắt bởi Kane, người đang có phong độ xuất sắc cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa này. Anh đã ghi 10 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Anh, bao gồm 9 bàn trong 9 trận đầu tiên dưới thời Tuchel.

Ngoài ra, trong số các cầu thủ người Anh thi đấu ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu, Kane dẫn đầu với 53 pha kiến ​​tạo (48 bàn thắng, 5 kiến ​​tạo) cho Bayern Munich trên mọi đấu trường.

Nhưng đội trưởng đội tuyển Anh không phải là người duy nhất có phong độ ấn tượng kể từ đầu năm. Anthony Gordon đã ghi 10 bàn thắng cho Newcastle United trên mọi đấu trường trong năm 2026, chỉ có Joao Pedro của Chelsea (11) ghi được nhiều bàn hơn trong số các cầu thủ Premier League trong năm dương lịch này.

Hàng phòng ngự của đội tuyển Anh cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp họ giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất của FIFA mùa hè này. Tam Sư đã giữ sạch lưới trong 11 trên 12 trận gần nhất, bao gồm cả 6 trận gần nhất kể từ trận thua 3-1 trước Senegal vào tháng 6 năm 2025. Một trận giữ sạch lưới nữa trong trận đấu này sẽ giúp Anh san bằng kỷ lục giữ sạch lưới liên tiếp, được thiết lập từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021, với chuỗi 7 trận dưới thời HLV Gareth Southgate.

Ở hướng ngược lại, Uruguay đang rất muốn trở lại mạch chiến thắng khi bắt đầu quá trình chuẩn bị cho World Cup của riêng mình. Đội bóng áo xanh đã thua trận đấu gần nhất với tỷ số 5-1 trước Hoa Kỳ. Họ chưa từng thua hai trận liên tiếp kể từ sau bốn trận thua liên tiếp từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2021 dưới thời HLV Oscar Tabarez.

Đây là lần gặp nhau đầu tiên giữa Anh và Uruguay kể từ World Cup 2014, khi Tam Sư bị đánh bại 2-1 và bị loại khỏi giải đấu dưới thời HLV Roy Hodgson. Anh chỉ có tỷ lệ thắng 27% trước Uruguay (11 trận, 3 trận thắng), chỉ thấp hơn khi đối đầu với Brazil (15%, 27 trận, 4 trận thắng) và Romania (25%, 12 trận, 3 trận thắng) trong số các quốc gia mà họ đã gặp hơn 10 lần.

Vì vậy, trận đấu này được xem là bài kiểm tra quan trọng với đội bóng của HLV Tuchel. Đối thủ đủ mạnh và khó chịu để HLV người Đức nhìn ra các vấn đề còn tồn tại của Tam Sư, qua đó tìm cách sửa chữa khi World Cup 2026 đang đến gần.

Phong độ Anh vs Uruguay

Đội hình dự kiến Anh vs Uruguay

Anh: Pickford; Livramento, Stones, Maguire, Hall; Mainoo, Wharton; Palmer, Bellingham, Rashford; Bowen

Uruguay: Muslera; Valera, R Araujo, Gimenez, Vina; Valverde, Ugarte; Sanabria, De Arrascaeta, M Araujo; Nunez

Dự đoán tỷ số: Anh 2-1 Uruguay