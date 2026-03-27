Nhận định Tây Ban Nha vs Serbia, 03h00 ngày 28/3: Bò tót dạo chơi

TPO - Nhận định Tây Ban Nha vs Serbia, Giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026 với phong độ ấn tượng và vị thế ứng viên vô địch, trong khi Serbia tìm cách lấy lại hình ảnh sau khi lỡ hẹn với ngày hội lớn. Trận giao hữu vì thế trở thành màn thử lửa đáng chú ý cho hai đội tuyển.

Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch World Cup 2026.

Nhận định Tây Ban Nha vs Serbia

Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ ổn định và đầy thuyết phục trên hành trình hướng tới World Cup 2026. Họ kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng cùng 16 điểm sau 6 trận và không thua bất cứ trận đấu nào. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, đội tuyển xứ bò tót đang dần định hình một tập thể giàu sức cạnh tranh, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhờ đó, họ được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup sắp tới.

Dẫu vậy, quá khứ gần đây tại World Cup lại không thực sự ủng hộ Tây Ban Nha. Sau chức vô địch lịch sử năm 2010, họ liên tục gây thất vọng ở các kỳ gần nhất, không thể vượt qua vòng 16 đội. Chiến dịch mà "Bò tót" gây thất vọng nhất là World Cup 2014 khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Chính những ký ức không mấy vui vẻ đó càng khiến tham vọng trở lại đỉnh cao của La Roja trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong giai đoạn chuẩn bị trước vòng chung kết, Tây Ban Nha sẽ có hai trận giao hữu đáng chú ý với Serbia và Ai Cập. Đây được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện rà soát đội hình, thử nghiệm chiến thuật cũng như giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Ở phía đối diện, Serbia lại trải qua một hành trình vòng loại kém suôn sẻ. Dù có những thời điểm thi đấu ấn tượng, họ chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ ba với 13 điểm sau 8 trận, kém Albania đúng 1 điểm trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội đầu bảng Anh càng cho thấy sự lép vế trước một ông lớn của bóng đá châu Âu. Việc không thể giành vé dự World Cup 2026 là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Serbia.

Xét về thành tích đối đầu, Serbia không có nhiều ký ức tươi đẹp trước Tây Ban Nha. Họ luôn lép vế về thế trận và từng để thua đậm 0-3 vào tháng 10 năm 2024. Chính vì vậy, trận giao hữu sắp tới không chỉ đơn thuần là màn "làm nóng" của Tây Ban Nha trước thềm World Cup, mà còn mang ý nghĩa quan trọng với Serbia trong việc lấy lại sự tự tin sau thất bại ở vòng loại.

Một kết quả tích cực trước đối thủ mạnh sẽ là cú hích tinh thần lớn, đồng thời giúp họ tạo đà cho những mục tiêu phía trước. Trong bối cảnh hai đội có những mục tiêu khác nhau, cuộc đối đầu hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tây Ban Nha muốn khẳng định vị thế ứng viên vô địch, còn Serbia quyết tâm chứng minh họ vẫn là một tập thể đáng gờm trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Serbia

Thất bại gần nhất của Tây Ban Nha đến trong trận đấu với Bồ Đào Nha tại chung kết UEFA Nations League 2024/2025 và đó là trận thua trên chấm luân lưu. Sau trận đấu đó, La Roja bất bại 6 trận, trong đó có 5 chiến thắng.

Serbia đạt thành tích thắng 4, hòa 1, thua 3. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là họ thua 2 trận đấu trước Anh. Điều đó cho thấy Serbia không có nhiều cơ hội gây bất ngờ trước các đối thủ hàng đầu châu Âu.

Serbia và Tây Ban Nha có 3 lần đối đầu. Serbia chưa từng thắng Tây Ban Nha, nhận 2 thất bại và không ghi được bàn thắng.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Serbia

Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Barrios, Gavi, Morata và Nico Williams là những cái tên vắng mặt đáng chú ý.

Serbia có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Serbia

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella; Rodri, Zubimendi, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Oyarzabal.

Serbia: Rajkovic; Pavlovic, Milenkovic, Erakovic, Terzic; Gudelj, Milinkovic-Savic, Lukic; Kostic; Mitrovic, Jovic.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha 3-1 Serbia