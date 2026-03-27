Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Italia, Thụy Điển và các đội tuyển nào đã đi tiếp tại play-off World Cup 2026?

Đặng Lai

TPO - Đêm qua, loạt trận đầu tiên của vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã diễn ra với những kết quả không mấy bất ngờ. Các đội tuyển mạnh như đi Italia, Đan Mạch hay Thụy Điển đều đoạt vé vào chung kết play-off.

Với lợi thế sân nhà, Đan Mạch hay Italia đã không mấy khó khăn đánh bại các đối thủ với cách biệt lớn. Đan Mạch tạo ra thế trận một chiều trước Bắc Macedonia. Bất chấp thiếu nhiều trụ cột như Andersen, Poulsen hay Dorgu, đội chủ nhà vẫn chơi trên chân hoàn toàn và áp đảo đối phương.

Thành quả của họ là 4 bàn thắng. Damsgaard, Isaksen (2 bàn) và Norgaard là chủ nhân của những pha lập công đưa Đan Mạch đi tiếp. Thậm chí đội chủ nhà áp đảo đến nỗi họ không cho đối thủ dứt điểm trúng cầu môn lần nào. Chiến thắng 4-0 của Đan Mạch là trận đấu tưng bừng nhất trong loạt play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Không bùng nổ như vậy nhưng Italia cũng khiến người hâm mộ hài lòng với màn trình diễn bắt mắt. Họ khuất phục Bắc Ireland bằng kết quả 2-0. Sandro Tonali và Moise Kean ghi bàn trong hiệp 2, ấn định chiến thắng trong trận đấu căng thẳng ở Bergamo, giúp Ý giành quyền vào trận chung kết trên sân khách gặp Bosnia - Herzegovina.

Một trận đấu đáng chờ đợi nữa là Thụy Điển vs Ukraine. Đây là ngày tôn vinh Viktor Gyokeres. Tiền đạo Arsenal đã lập hat-trick giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine 3-1. Đầu tiên, Gyokeres ghi bàn từ cự ly gần ở phút thứ 6. Đầu hiệp 2, anh nhân đôi cách biệt cho Thụy Điển bằng một bàn thắng đẹp mắt.

Phút 73, Gyokeres giành được quả phạt đền và thực hiện thành công, hoàn thành cú hat-trick và ấn định chiến thắng cho đội nhà. Đáng chú ý, đây là chiến thắng đầu tiên của Thụy Điển trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, và cũng là chiến thắng đưa họ đến gần hơn với lần thứ hai tham dự World Cup sau 20 năm.

Trong khi đó, trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania lại diễn ra rất chặt chẽ. Dù nỗ lực ép sân nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ghi được 1 bàn. Ferdi Kadioglu ghi bàn thắng quyết định trong hiệp hai, giúp đội nhà thắng Romania 1-0 để vào chung kết play-off.

Kết quả này xác định bốn cặp chung kết gồm: Italia vs Bosna - Hercegovina, Thụy Điển vs Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ vs Kosovo và CH Séc vs Đan Mạch. Các trận đấu sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 01h45 đêm 31/3 rạng sáng 1/4. Đội thắng ở các cặp đấu này sẽ giành 4 tấm vé cuối cùng của châu Âu đi World Cup 2026.

4 CẶP CHUNG KẾT PLAY-OFF WORLD CUP 2026 KHU VỰC CHÂU ÂU

Italia vs Bosna - Hercegovina

Thụy Điển vs Ba Lan

Thổ Nhĩ Kỳ vs Kosovo
CH Séc vs Đan Mạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục