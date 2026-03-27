Italia, Thụy Điển và các đội tuyển nào đã đi tiếp tại play-off World Cup 2026?

TPO - Đêm qua, loạt trận đầu tiên của vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã diễn ra với những kết quả không mấy bất ngờ. Các đội tuyển mạnh như đi Italia, Đan Mạch hay Thụy Điển đều đoạt vé vào chung kết play-off.

Với lợi thế sân nhà, Đan Mạch hay Italia đã không mấy khó khăn đánh bại các đối thủ với cách biệt lớn. Đan Mạch tạo ra thế trận một chiều trước Bắc Macedonia. Bất chấp thiếu nhiều trụ cột như Andersen, Poulsen hay Dorgu, đội chủ nhà vẫn chơi trên chân hoàn toàn và áp đảo đối phương.

Thành quả của họ là 4 bàn thắng. Damsgaard, Isaksen (2 bàn) và Norgaard là chủ nhân của những pha lập công đưa Đan Mạch đi tiếp. Thậm chí đội chủ nhà áp đảo đến nỗi họ không cho đối thủ dứt điểm trúng cầu môn lần nào. Chiến thắng 4-0 của Đan Mạch là trận đấu tưng bừng nhất trong loạt play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Không bùng nổ như vậy nhưng Italia cũng khiến người hâm mộ hài lòng với màn trình diễn bắt mắt. Họ khuất phục Bắc Ireland bằng kết quả 2-0. Sandro Tonali và Moise Kean ghi bàn trong hiệp 2, ấn định chiến thắng trong trận đấu căng thẳng ở Bergamo, giúp Ý giành quyền vào trận chung kết trên sân khách gặp Bosnia - Herzegovina.

Một trận đấu đáng chờ đợi nữa là Thụy Điển vs Ukraine. Đây là ngày tôn vinh Viktor Gyokeres. Tiền đạo Arsenal đã lập hat-trick giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine 3-1. Đầu tiên, Gyokeres ghi bàn từ cự ly gần ở phút thứ 6. Đầu hiệp 2, anh nhân đôi cách biệt cho Thụy Điển bằng một bàn thắng đẹp mắt.

Phút 73, Gyokeres giành được quả phạt đền và thực hiện thành công, hoàn thành cú hat-trick và ấn định chiến thắng cho đội nhà. Đáng chú ý, đây là chiến thắng đầu tiên của Thụy Điển trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, và cũng là chiến thắng đưa họ đến gần hơn với lần thứ hai tham dự World Cup sau 20 năm.

Trong khi đó, trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania lại diễn ra rất chặt chẽ. Dù nỗ lực ép sân nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ghi được 1 bàn. Ferdi Kadioglu ghi bàn thắng quyết định trong hiệp hai, giúp đội nhà thắng Romania 1-0 để vào chung kết play-off.

Kết quả này xác định bốn cặp chung kết gồm: Italia vs Bosna - Hercegovina, Thụy Điển vs Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ vs Kosovo và CH Séc vs Đan Mạch. Các trận đấu sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 01h45 đêm 31/3 rạng sáng 1/4. Đội thắng ở các cặp đấu này sẽ giành 4 tấm vé cuối cùng của châu Âu đi World Cup 2026.