Đen đủi như Patrick Kluivert, thất bại cùng 2 đội tuyển ở vòng loại World Cup 2026

TPO - Trong vòng 5 tháng, Patrick Kluivert đã nhận liền 2 thất bại, chứng kiến 2 đội tuyển do ông gắn bó phải dừng bước ở vòng loại World Cup 2026.

Patrick Kluivert từng cầm quân ở đội tuyển Indonesia. Ông không tạo nên dấu ấn nào nổi bật. Hành trình của cựu chân sút Barcelona dừng lại sau trận thua Iraq ở vòng loại cuối World Cup 2026. Mới đây, ông nhận lời cộng tác với đội tuyển Suriname.

Vai trò của Patrick Kluivert là cố vấn kỹ thuật. Ông có vai trò hỗ trợ đồng đội cũ Clarence Seedorf, người giữ chức HLV trưởng Suriname. Kluivert có nhiệm vụ đưa ra những tư vấn chiến thuật cho Seedorf.

Cả 2 đứng trước nhiệm vụ khó khăn đầu tiên là trận bán kết play-off Liên lục địa với Bolivia. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Iraq để tranh tấm vé vớt dự World Cup 2026.

Trong trận đấu vừa kết thúc vào trưa nay, Suriname đã nhập cuộc khá tốt, gây ra nhiều khó khăn cho Bolivia. Thậm chí họ còn ghi bàn trước. Phút thứ 48, Liam van Gelderen sút tung lưới sau khi tận dụng tình huống bóng bật ra trong một pha hỗn loạn.

Suriname vừa thua Bolivia ở trận play-off

Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng của Kluivert làm được. Bolivia đã vùng lên và ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút. Cú sút của Moises Paniagua ở phút 72 đã đi vào góc phải khung thành Suriname.

Bolivia sau đó vươn lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Miguel Terceros ở phút 79. Terceros đánh bại thủ môn Etienne Vaessen bằng cú đá hiểm hóc. Suriname đã cố gắng san bằng khoảng cách trong thời gian còn lại, nhưng họ đành chấp nhận rời sân bằng tỷ số 1-2.

Kết quả này đồng nghĩa Suriname bị loại và đánh dấu một thất bại nữa của Kluivert. Tuy không giữ vai trò HLV trưởng nhưng có thể nói Kluivert đã tạo nên cột mốc đáng quên, bị loại cùng 2 đội tuyển trong cùng một hành trình vòng loại. 5 tháng trước, Kluivert cũng đã thất bại với đội tuyển Indonesia và mất việc.

Trong khi đó, Bolivia sẽ đối đầu với Iraq ở trận chung kết play-off liên lục địa vào thứ Tư. Đội thắng ở trận đấu này sẽ giành vé tham dự VCK World Cup 2026.