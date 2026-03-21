Indonesia triệu tập đội hình có tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng

TPO - Tân HLV John Herdman nắm trong tay đầy đủ cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển Indonesia hiện tại. Trong 26 cái tên mới được triệu tập, trung vệ Jay Idzes vẫn là tâm điểm khi anh được Transfermarkt định giá 10 triệu euro.

Idzes, ngôi sao số 1 của Indonesia lúc này.

HLV Herdman đã loại 14 cầu thủ để gút danh sách cuối cùng cho đợt hội quân lần này của Indonesia. 15 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài đồng loạt trở về. Phần còn lại là 9 cầu thủ được đánh giá cao nhất khi chơi bóng trong nước.

26 tuyển thủ Indonesia được HLV Herdman gọi lên có tổng giá trị 32,67 triệu euro (hơn 996 tỷ đồng) theo số liệu mới nhất từ Transfermarkt. Trong số đó, ngôi sao số 1 vẫn là Idzes, trung vệ đang chơi tuyệt hay trong màu áo Sassuolo ở Serie A. Giá trị chuyển nhượng của Idzes được nâng từ 7,5 triệu euro lên 10 triệu euro từ tháng 12/2026.

Xếp sau Idzes là Kevin Diks (5 triệu euro), Emil Audero (3,2 triệu euro, CLB Cremonese), Calvin Verdonk (3 triệu euro, CLB Lille) và Dean James (2 triệu euro, CLB Go Ahead Eagles).

Theo dự đoán của Bola.com, đội hình tối ưu của Indonesia sẽ là: Audero, Kevin Diks, Idzes, Hubner, Walsh, Pelupessy, Jenner, Verdonk, Sayuri, Oratmangoen, Romeny. Sayuri là người duy nhất đang chơi ở giải quốc nội. Walsh đang khoác áo Buriram ở Thai League. Phần còn lại đều chơi ở những môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu.

Thầy trò HLV Herdman sẽ đăng cai nhánh đấu FIFA Series ở Indonesia. "Đội bóng xứ vạn đảo" sẽ đối đầu Bulgaria, Quần đảo Solomon và Saint Kitts & Nevis. Đây được xem là màn khởi động lý tưởng để kiểm chứng khả năng của tân HLV Herdman.

HLV Herdman được LĐBĐ (PSSI) Indonesia bổ nhiệm thế chỗ Patrick Kluivert. Chiến lược gia người Anh từng dẫn dắt tuyển Canada dự World Cup 2022. Trước khi chuyển tới Indonesia, HLV Herdman ngồi ghế nóng ở Toronto FC.

HLV Herdman liệu có giúp Indonesia lột xác.

Tân HLV Indonesia được giao nhiệm vụ phải giúp Indonesia tiến sâu tại Asian Cup 2027. Bên cạnh đó, HLV Herdman sẽ vạch ra chiến lược dài hạn để tuyển Indonesia góp mặt ở World Cup 2030.

Dưới thời HLV Shin Tae-yong, Indonesia đẩy mạnh chiến lược tìm kiếm và chiêu mộ các cầu thủ gốc Indonesia đang thi đấu tại những nền bóng đá hàng đầu. Sự đổ bộ ồ ạt của loạt ngôi sao Indonesia kiều giúp Indonesia gặt hái thành công đầu tiên là góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Khi Indonesia đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất vào thẳng World Cup 2026, PSSI bất ngờ sa thải HLV Shin vì lý do cần một HLV thông thạo ngoại ngữ, dễ kết nối và nâng tầm dàn sao đang chơi bóng ở nước ngoài. HLV Kluivert được bổ nhiệm để giúp PSSI cụ thể hóa tham vọng đó nhưng thất bại.

Indonesia về thứ 4 ở vòng loại 3, tiếp tục cạnh tranh ở vòng loại 4. Sau đó, thầy trò HLV Kluivert đứng chót bảng khi đối đầu Saudi Arabia và Iraq, hết cửa tranh vé vớt dự World Cup 2026.