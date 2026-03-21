Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Indonesia triệu tập đội hình có tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tân HLV John Herdman nắm trong tay đầy đủ cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển Indonesia hiện tại. Trong 26 cái tên mới được triệu tập, trung vệ Jay Idzes vẫn là tâm điểm khi anh được Transfermarkt định giá 10 triệu euro.

jay-idzes-0854.jpg
Idzes, ngôi sao số 1 của Indonesia lúc này.

HLV Herdman đã loại 14 cầu thủ để gút danh sách cuối cùng cho đợt hội quân lần này của Indonesia. 15 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài đồng loạt trở về. Phần còn lại là 9 cầu thủ được đánh giá cao nhất khi chơi bóng trong nước.

26 tuyển thủ Indonesia được HLV Herdman gọi lên có tổng giá trị 32,67 triệu euro (hơn 996 tỷ đồng) theo số liệu mới nhất từ Transfermarkt. Trong số đó, ngôi sao số 1 vẫn là Idzes, trung vệ đang chơi tuyệt hay trong màu áo Sassuolo ở Serie A. Giá trị chuyển nhượng của Idzes được nâng từ 7,5 triệu euro lên 10 triệu euro từ tháng 12/2026.

Xếp sau Idzes là Kevin Diks (5 triệu euro), Emil Audero (3,2 triệu euro, CLB Cremonese), Calvin Verdonk (3 triệu euro, CLB Lille) và Dean James (2 triệu euro, CLB Go Ahead Eagles).

Theo dự đoán của Bola.com, đội hình tối ưu của Indonesia sẽ là: Audero, Kevin Diks, Idzes, Hubner, Walsh, Pelupessy, Jenner, Verdonk, Sayuri, Oratmangoen, Romeny. Sayuri là người duy nhất đang chơi ở giải quốc nội. Walsh đang khoác áo Buriram ở Thai League. Phần còn lại đều chơi ở những môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu.

Thầy trò HLV Herdman sẽ đăng cai nhánh đấu FIFA Series ở Indonesia. "Đội bóng xứ vạn đảo" sẽ đối đầu Bulgaria, Quần đảo Solomon và Saint Kitts & Nevis. Đây được xem là màn khởi động lý tưởng để kiểm chứng khả năng của tân HLV Herdman.

HLV Herdman được LĐBĐ (PSSI) Indonesia bổ nhiệm thế chỗ Patrick Kluivert. Chiến lược gia người Anh từng dẫn dắt tuyển Canada dự World Cup 2022. Trước khi chuyển tới Indonesia, HLV Herdman ngồi ghế nóng ở Toronto FC.

anh-chinh-herdman-17670102582001065617797.jpg
HLV Herdman liệu có giúp Indonesia lột xác.

Tân HLV Indonesia được giao nhiệm vụ phải giúp Indonesia tiến sâu tại Asian Cup 2027. Bên cạnh đó, HLV Herdman sẽ vạch ra chiến lược dài hạn để tuyển Indonesia góp mặt ở World Cup 2030.

Dưới thời HLV Shin Tae-yong, Indonesia đẩy mạnh chiến lược tìm kiếm và chiêu mộ các cầu thủ gốc Indonesia đang thi đấu tại những nền bóng đá hàng đầu. Sự đổ bộ ồ ạt của loạt ngôi sao Indonesia kiều giúp Indonesia gặt hái thành công đầu tiên là góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Khi Indonesia đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất vào thẳng World Cup 2026, PSSI bất ngờ sa thải HLV Shin vì lý do cần một HLV thông thạo ngoại ngữ, dễ kết nối và nâng tầm dàn sao đang chơi bóng ở nước ngoài. HLV Kluivert được bổ nhiệm để giúp PSSI cụ thể hóa tham vọng đó nhưng thất bại.

Indonesia về thứ 4 ở vòng loại 3, tiếp tục cạnh tranh ở vòng loại 4. Sau đó, thầy trò HLV Kluivert đứng chót bảng khi đối đầu Saudi Arabia và Iraq, hết cửa tranh vé vớt dự World Cup 2026.

Hương Ly
#Indonesia #đội tuyển #World Cup #Idzes #bóng đá #đội hình indonesia #tin tức indonesia #bóng đá đông nam á

Xem thêm

Cùng chuyên mục