Giải Pickleball lớn nhất miền Tây chính thức khai mạc tại Cần Thơ

Nhật Huy
TPO - Ngày 21/3, tại cụm sân pickleball Nam Long (phường Cái Răng, TP. Cần Thơ), Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long chính thức khai mạc với sự tham gia của khoảng 800 vận động viên trên cả nước, tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày (21- 22/3/2026), thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9; ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đến dự lễ khai mạc.

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay có nhiều nội dung thi đấu đa dạng, tạo điều kiện cho nhiều nhóm đối tượng tham gia tranh tài với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện bảng thi đấu “Hoa khôi Pickleball”, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ hiện đại, năng động trong thể thao.

Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Võ Ngọc Văn Quân - Giám đốc Trung tâm THVN khu vực Tây Nam Bộ, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, pickleball là môn thể thao mới nhưng đang phát triển mạnh tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực ĐBSCL. Việc tổ chức giải nhằm thúc đẩy phong trào phát triển bền vững, đồng thời tạo sân chơi kết nối cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần cho người dân.

Bên cạnh yếu tố thể thao, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh TP. Cần Thơ năng động, thân thiện, khẳng định vai trò tiên phong của VTV Cần Thơ trong tổ chức các sự kiện thể thao hiện đại, chuyên nghiệp. Ban Tổ chức cam kết điều hành giải đấu công bằng, minh bạch, an toàn, mang đến những trận đấu chất lượng cao phục vụ người hâm mộ.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9 (thứ 3 từ trái qua) trực tiếp tranh tài tại giải pickleball lớn nhất miền Tây.

Trong khuôn khổ giải đấu, chương trình Lucky Draw với phần thưởng là 2 xe máy điện Honda ICON E dành cho 100 khán giả check-in sớm nhất tại cụm sân Nam Long trong lễ khai mạc và bế mạc được xem là điểm nhấn, góp phần tạo không khí sôi động, thu hút khán giả đến sân theo dõi, cổ vũ trực tiếp.

Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa phong trào pickleball tại khu vực ĐBSCL và trên cả nước.

Các vận động viên thi đấu. Ảnh: Nhật Huy
#Giải Pickleball #VTV Cần Thơ #khai mạc #vận động viên

