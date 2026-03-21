Nhận định Bayern Munich vs Union Berlin, 21h30 ngày 21/3: Hùm xám vồ mồi

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Union Berlin, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, Bayern Munich nhiều khả năng giành chiến thắng dễ dàng trước Union Berlin.

Bayern Munich vs Union Berlin, vòng 27 Bundesliga.

Khi Bundesliga 2025/2026 chỉ còn lại tám vòng, Bayern Munich đã tạo khoảng cách lên tới 9 điểm so với Dortmund. Đoàn quân của HLV Kompany thậm chí là đội bóng nhận ít bàn thua nhất tại giải đấu (25) và ghi tới 93 bàn thắng sau 26 vòng đấu (trung bình 3.5 bàn/trận). Tinh thần của đội bóng xứ Bavaria đang lên rất cao sau chiến thắng 4-1 trước Atalanta vào giữa tuần. Họ sẵn sàng tiếp tục tạo thêm một cơn mưa bàn thắng nữa vào cuối tuần, khi đối thủ chỉ là Union Berlin.

Bayern Munich luôn thi đấu rất bùng nổ mỗi khi được chơi tại Allianz Arena. Trong khuôn khổ giải quốc nội mùa này, Die Roten đã ghi tới 52 bàn thắng chỉ sau 13 trận đấu trên sân nhà, giành 11 chiến thắng. Chỉ có Mainz 05 và Augsburg kiếm được điểm tại “thánh địa” này. Mục tiêu của Bayern Munich trong cuộc đối đầu sắp tới với Union Berlin sẽ là giành thêm 3 điểm để tiến gần hơn đến danh hiệu Bundesliga và cố gắng tránh chấn thương. Đội bóng của Kompany đang trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, phải căng sức thi đấu ở Bundesliga, Champions League và cúp Quốc gia.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Union Berlin từng khiến người hâm mộ lo lắng khi trải qua chuỗi 7 trận không thắng hồi đầu năm 2026. Tuy nhiên, hai chiến thắng trong bốn trận gần nhất đã giúp thầy trò Steffen Baumgart lấy lại sự ổn định cần thiết. Chiến thắng gần nhất trước Freiburg giúp họ vươn lên vị trí thứ 9 với 31 điểm, tạo khoảng cách an toàn 7 điểm so với nhóm phải đá play-off trụ hạng.

Dù có thêm sự tự tin và biết rằng Bayern đang sứt mẻ lực lượng, Union vẫn phải đối mặt với thực tế không mấy tích cực mỗi khi xa nhà. Trước khi đánh bại Freiburg, họ đã thua liền ba trận sân khách, thủng lưới tới 6 bàn trong ba trận gần nhất, bao gồm thất bại nặng nề 1-4 trước Werder Bremen. Vì vậy, chuyến làm khách tại Allianz Arena vẫn được dự báo là thử thách cực đại, ngay cả khi Bayern không có được lực lượng mạnh nhất.

Phong độ Bayern Munich vs Union Berlin

Kể từ sau trận thua trước Augsburg vào ngày 24/1, Bayern Munich bất bại 11 trận đấu liên tiếp, trong đó có 9 chiến thắng.

Union Berlin đang gặp nhiều khó khăn trong năm 2026. Họ mới chỉ thắng 2 trận đấu tại Bundesliga, hòa 4 trận và nhận 5 thất bại.

Chuỗi bất bại của Bayern Munich trước Union Berlin đang là 14 trận (thắng 9, hòa 5).

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Union Berlin

Bayern Munich không có sự phục vụ của Neuer, Ulreich, Alphonso Davies, Musiala do chấn thương. Tah, Jackson và Luis Diaz bị treo giò.

Union Berlin thiếu vắng Robert Skov và Raab do chấn thương. Schafer bị treo giò.

Đội hình dự kiến ​​Bayern Munich vs Union Berlin

Bayern Munich: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Gnabry; Kane

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Ilic, Ansah.

Dự đoán tỷ số Bayern Munich 3-0 Union Berlin