Bruno Fernandes, Carrick phẫn nộ với trọng tài

Hương Ly
TPO - Huấn luyện viên và đội trưởng Man Utd bức xúc khi trọng tài Stuart Attwell thổi phạt đền và rút thẻ đỏ cho Maguire. Từ đây, Bournemouth ghi bàn gỡ 2-2 và giữ lại một điểm trên sân nhà.

Maguire đốn ngã Evanilson.

"Tôi rất thất vọng vì MU lẽ ra phải giành trọn 3 điểm. Chúng tôi không được hưởng phạt đền trong tình huống của Amad và sau đó bị thổi phạt đền. Hai tình huống tương tự nhưng của Bournemouth là phạt đền, còn chúng tôi thì không. Tôi biết trọng tài khó đưa ra quyết định thổi 2 quả phạt đền cho một đội ở trận đấu. Nhưng tại sao VAR không can thiệp vào cú ngã của Amad hoặc tình huống của Maguire", Fernandes chia sẻ sau trận.

"Nếu thổi phạt đền, cả 2 tình huống đều như vậy. Hoặc là cả 2 tình huống đều không thổi phạt", thủ quân MU nhận định.

HLV Carrick bức xúc chia sẻ: "MU lẽ ra phải nhận thêm một quả phạt đền nữa. Với tôi, 2 tình huống giống hệt. Việc trọng tài bỏ qua tình huống này nhưng lại thổi lỗi pha bóng sau đó là không thể hiểu nổi. Với tôi, đó là quyết định điên rồ và rất khó hiểu".

Trên sóng Sky Sports, các chuyên gia bóng đá Anh tranh luận sôi nổi về quả phạt đền tranh cãi của Bournemouth. Cựu cầu thủ Jamie Redknapp nhận định: "Tôi nghĩ quá khắc nghiệt nếu đó là phạt đền (pha bóng của Amad - PV). Có thể thấy Truffert dùng sức mạnh để tác động Amad. Nhưng tôi không nghĩ đó là tình huống thổi phạt đền".

Ở chiều ngược lại, cựu tiền đạo Andy Cole phản bác Redknapp: "Khi cậu nói về việc Amad đã ngã xuống dễ dàng, thì Evanilson cũng làm điều tương tự".

Hồi đầu năm, trọng tài Stuart Attwell từng từ chối bàn thắng của Lisandro Martinez ở trận MU đối đầu Burnley. Sau đó, đại diện Ngoại hạng Anh thừa nhận trọng tài Attwell đã mắc sai lầm vì Martinez không phạm lỗi với Kyle Walker. Đêm nay, lại là Attwell đứng sau các quyết định tranh cãi ở trận MU hòa Bournemouth.

Từ bàn thắng bị hủy của Martinez đến khoảnh khắc Maguire nhận thẻ đỏ, người ở trong phòng VAR tư vấn cho trọng tài Attwell cũng là Craig Pawson. Đây là lý do khiến sự bức xúc của CĐV MU đến đỉnh điểm.

MU và Bournemouth đã tạo nên màn rượt đuổi ngoạn mục trên sân Vitality. Phút 61, "Quỷ đỏ" được hưởng phạt đền; Bruno Fernandes bước lên chấm đá phạt và thực hiện thành công. Chỉ 6 phút sau, Christie ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cú phản lưới của Hill đưa MU vượt lên dẫn 2-1. Nhưng ngay sau đó, đội chủ nhà hưởng phạt đền và Kroupi ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu.

