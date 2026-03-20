FIFA công bố lịch trình giải đấu mới, đội tuyển Việt Nam đá 2 cúp Đông Nam Á trong vòng... 3 tháng

TPO - FIFA vừa công bố lịch trình FIFA ASEAN Cup, giải đấu mới của Đông Nam Á nhưng được tổ chức theo hệ thống thi đấu Liên đoàn bóng đá thế giới. Sự kiện này, trong lần đầu tiên được tổ chức, sẽ diễn ra vào các đợt thi đấu quốc tế tháng 9 và 10/2026.

Năm ngoái, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chính thức giới thiệu một giải đấu mới tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, Malaysia. Sự kiện này có tên FIFA ASEAN Cup. Đây là bước đi mang tính cách mạng của FIFA nhằm thúc đẩy bóng đá Đông Nam Á ngày càng “hòa nhập” hơn với hệ thống thi đấu quốc tế.

Trong tuyên bố, ông Infantino kỳ vọng FIFA ASEAN Cup “sẽ là một nền tảng lớn, đoàn kết các quốc gia trong khu vực trong một cuộc cạnh tranh chuyên nghiệp và được công nhận rộng lớn hơn ở phạm vi toàn cầu”.

FIFA ASEAN Cup diễn ra vào các dịp FIFA Days, điều đó có nghĩa các tuyển thủ thi đấu nước ngoài của Thái Lan, Indonesia hay Philippines có thể trở về tham dự mà không vướng phải ràng buộc với CLB chủ quản.

NHM có thể thấy những Jay Idzes, Kevin Diks, Gerrit Holtmann, Santiago Rublico… vốn là những cầu thủ đang chơi bóng ở các nền bóng đá hàng đầu thế giới như Đức, Italia, Tây Ban Nha… Đây là điều AFF/ASEAN Cup, vốn thi đấu theo lịch trình khác biệt, khó có thể đáp ứng.

Kevin Diks có thể tham dự FIFA ASEAN Cup

Với việc FIFA ASEAN Cup được xác nhận, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có hai giải đấu liên tiếp trong năm nay, chính xác là liên tiếp trong 3 tháng. Trước FIFA ASEAN Cup, sẽ có Giải vô địch ASEAN được tổ chức vào tháng 7 và tháng 8.

Một trong những điểm khác biệt nổi bật nhất giữa hai giải đấu là khả năng triệu tập cầu thủ. Điều này liên quan đến kỳ FIFA Days. Và có thể so với ASEAN Cup vào tháng 7 thì các đội tuyển Indonesia hay Philippines sẽ có cơ hội cạnh tranh cao hơn khi tham gia sân chơi của FIFA.

Về khía cạnh kỹ thuật, dự kiến ​​FIFA ASEAN Cup sẽ áp dụng thể thức tương tự như Cúp bóng đá Ả Rập. FIFA tuyên bố sẽ ngay lập tức tiến hành liên lạc tích cực với các bên liên quan, bao gồm Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), để hoàn thiện các chi tiết của giải đấu trước khi chính thức đưa vào vận hành.