Bóng chuyền nữ Việt Nam nhắm mục tiêu top 4 Asiad 20

Vĩnh Xuân
TPO - Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội sẽ tham dự một loạt giải đấu lớn trong năm 2026, trong đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến lọt vào top 4 Asiad 20 (Nhật Bản).

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vào bán kết Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc)

Sáng 21/3, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã công bố thông tin giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2026. Giải có sự tham dự của 8 đội nam và 8 đội nữ, tổng giải thưởng 2,28 tỉ đồng.

Giải sẽ diễn ra nhiều vòng. Vòng 1 từ ngày 6-19/4 tại Nhà thi đấu xã Đông Anh (Hà Nội). Vòng 2 và vòng chung kết, xếp hạng nữ tổ chức từ ngày 14-25/10, tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long.

Vòng 2 và vòng chung kết, xếp hạng nam diễn ra từ ngày 28/10 đến 8/11, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao Công an TP.HCM. Thông tin từ BTC cho biết giải đấu ở Đông Anh sẽ bán vé với giá 50.000 để phục vụ người hâm mộ.

Cũng sáng nay, VFV cho biết bên cạnh giải Vô địch quốc gia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên nhận tài trợ từ Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau. Theo đó, nhà tài trợ cam kết đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong quá trình tập luyện, thi đấu quốc tế.

Trong năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự các giải: AVC Cup tại Philippines (từ ngày 6-14/6), chặng 1 SEA V-League tại Việt Nam (từ 31/7 đến 2/8), chặng 2 SEA V-League tại Thái Lan (từ 7-9/8), VTV Cup (từ 8-15/8). Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc (từ 21-30/8) và Đại hội Thể thao châu Á Asiad 2026 (từ ngày 16- 22/9).

Với hai giải AVC Cup và SEA V-League, đại diện Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau cam kết thưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với mức thưởng giải nhất, nhì, ba tương ứng 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 200 triệu đồng.

Tại Asiad 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có hành trình ngoạn mục và chỉ lỡ cơ hội tranh HCĐ khi để thua kình địch Thái Lan ở bán kết. Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội cũng gặt hái một loạt thành tích ấn ở các giải đấu khác. Phó chủ tịch VFV, bà Trần Thuỳ Chi cho biết tại Asiad 20 (Nhật Bản), mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ là lọt vào top 4.

Vĩnh Xuân
