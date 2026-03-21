Nhận định Thể Công Viettel vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 21/3: Chênh lệch đẳng cấp

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Bắc Ninh, tứ kết Cúp Quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025/26, lúc 19h15 ngày 21/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước một Bắc Ninh giàu tham vọng nhưng 'non' kinh nghiệm, đội bóng áo lính đứng trước cơ hội lớn để tiến gần hơn tới mục tiêu danh hiệu.

Nhận định trước trận đấu

Sau cú sảy chân khó tin trước SLNA ở vòng 13 V.League 2025/26, Thể Công Viettel không chỉ đứng dậy mà còn bứt tốc mạnh mẽ. Đội bóng áo lính đang sở hữu chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, lần lượt vượt qua Nam Định, Hà Nội FC, TP.HCM và Hải Phòng, những đối thủ không hề dễ chịu. Sự ổn định về lối chơi lẫn tinh thần giúp họ vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, trở thành đối trọng rõ ràng nhất với CAHN trong cuộc đua vô địch.

Không dừng lại ở V.League, tham vọng của thầy trò HLV Velizar Popov còn trải rộng sang Cúp Quốc gia, đấu trường mà họ nhiều lần lỡ hẹn trong quá khứ. Hành trình vào tứ kết của Thể Công Viettel mang đậm dấu ấn bản lĩnh khi lần lượt loại Hà Nội FC và CAHN. Chính vì vậy, cuộc tiếp đón Bắc Ninh FC trên sân Hàng Đẫy được xem là cơ hội rõ ràng để đội bóng áo lính tiến thêm một bước tới mục tiêu danh hiệu.

Dưới thời HLV Popov, Thể Công Viettel đang định hình rõ phong cách: pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh và duy trì kỷ luật chiến thuật đặc trưng. Bộ khung đội hình gần như đã được “đóng đinh”.

Ở tuyến dưới, sự kết hợp giữa ngoại binh và các nội binh giàu kinh nghiệm tạo nên nền tảng phòng ngự chắc chắn. Tuyến giữa với Khuất Văn Khang và Hữu Thắng đảm bảo cả năng lượng lẫn khả năng điều tiết, trong khi trên hàng công, Lucao là điểm đến của mọi đường bóng với khả năng tì đè và dứt điểm hiệu quả.

Chiến thắng tối thiểu trước Hải Phòng mới đây là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của đội bóng này: biết cách kiểm soát thế trận và tung ra đòn kết liễu đúng thời điểm.

Ở phía đối diện, Bắc Ninh là hiện tượng thú vị của mùa giải. Dù chỉ mới góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp, họ đã cho thấy tham vọng rõ ràng với sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh đang đứng thứ 2 tại Giải hạng Nhất và rộng cửa cạnh tranh suất play-off thăng hạng.

Hành trình tại Cúp Quốc gia của Bắc Ninh tương đối “dễ thở” khi họ vượt qua những đối thủ dưới cơ như Đại học Văn Hiến và Khánh Hòa. Tuy nhiên, trận thua 2-3 trước TP.HCM ở vòng đấu gần nhất tại giải hạng Nhất phần nào bộc lộ hạn chế, đặc biệt ở khả năng duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Dẫu vậy, Bắc Ninh không phải tập thể dễ bị xem nhẹ. Họ sở hữu những nhân tố có thể tạo đột biến như Nguyễn Trọng Sơn, tiền đạo trẻ đang có phong độ cao, cùng kinh nghiệm của Hải Huy nơi tuyến giữa. Khả năng tổ chức tấn công của đội khách với ngoại binh Bruno là điểm sáng, nhưng sự chênh lệch về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vẫn là khoảng cách lớn.

Xét trên mọi khía cạnh, từ phong độ, chiều sâu lực lượng đến lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel đều vượt trội. Tuy nhiên, Cúp Quốc gia luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, đặc biệt khi đội cửa dưới nhập cuộc với tâm lý không có gì để mất. Dẫu vậy, nếu chơi đúng sức và duy trì sự tập trung, đội bóng áo lính đủ khả năng kiểm soát thế trận và giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Thông tin lực lượng

Thể Công Viettel sẽ bước vào trận tứ kết mà không có sự phục vụ của đội trưởng Bùi Tiến Dũng do vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương. Bên cạnh đó, theo quy định tại Cúp Quốc gia, Thể Công Viettel chỉ được đăng ký và sử dụng một ngoại binh trong cuộc đối đầu với đại diện đến từ giải hạng Nhất.

Ở phía đối diện, Bắc Ninh hành quân tới Hàng Đẫy với lực lượng được đánh giá là mạnh nhất. Không gặp tổn thất đáng kể nào về nhân sự, đội bóng Kinh Bắc có đầy đủ những quân bài tốt nhất để hướng tới mục tiêu tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel: Văn Việt, Kyle Colona, Văn Nam, Viết Tú, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Nhật Nam, Văn Khang, Lucao, Hữu Thắng, Mạnh Dũng Bắc Ninh: Tuấn Linh, Văn Hà, Văn Hiếu, Ngọc Thắng, Thế Hưng, Hồng Quân, Eddie Trần, Thanh Khôi, Xuân Quyết, Trọng Sơn, Bruno Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 2-0 Bắc Ninh