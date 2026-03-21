Nhận định Ninh Bình FC vs PVF-CAND, 18h00 ngày 21/3: Liều thuốc giảm đau

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình FC vs PVF-CAND, Cúp Quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ninh Bình đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ đầu chiến dịch 2025/26. Đội bóng dường như vẫn chưa thể tìm ra lối thoát. Trong bối cảnh đó, trận gặp đối thủ yếu hơn gấp bội PVF-CAND chính là cơ hội để họ xoa dịu tình hình.

Nhận định trước trận đấu Ninh Bình FC vs PVF-CAND

Ninh Bình bước vào trận đấu này sau thất bại 1-2 trước CATPHCM Hà Nội ngay trên sân nhà. Kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu khi Ninh Bình thua kém đối thủ về cách tổ chức thế trận lẫn chất lượng các pha dứt điểm.

Những tình huống hãm thành của họ tỏ ra khá đơn điệu, không mang tính sát thương cao trong khi đó các vị khách gần như mỗi lần lên bóng là một lần khiến thủ môn cũng như hậu vệ Ninh Bình làm việc vất vả. Nếu như Văn Lâm không xuất sắc, có lẽ cách biệt còn lớn hơn.

Trận đấu vừa qua là ví dụ tiêu biểu nhất cho thấy ở giai đoạn này, đang tồn tại khoảng cách lớn giữa Ninh Bình và các đối thủ trực tiếp ở nhóm trên như Hà Nội FC, CATPHCM Hà Nội hay Viettel. Tuy nhiên trước một cái tên yếu như PVF-CAND, có lẽ Ninh Bình sẽ biết cách vượt khó.

Thời gian qua, PVF-CAND đang hụt hơi ở cuộc đua trụ hạng. Đội bóng này liên tiếp hứng chịu những trận thua khiến họ đang chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng LPBank V.League 1. Tình thế là rất nguy cấp đối với đội bóng của Hiểu Minh, Thái Bá Đạt… Dường như bây giờ là lúc họ phải biết ưu tiên của mình là ở đâu. Và xem ra đó sẽ không phải là mặt trận Cúp Quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025/26.

Phong độ, lịch sử đối đầu Ninh Bình FC vs PVF-CAND

Phong độ của cả 2 nhìn chung là không tốt như nhau. 4 trận gần nhất, Ninh Bình không thắng nổi trận nào với 3 trong đó là những thất bại. “Người chữa cháy” Vũ Tiến Thành không những không thể dập lửa mà còn khiến những đám cháy lan rộng.

Lúc này trong đội hình Ninh Bình, các cá nhân dường như đã mất đi cảm giác bóng tốt nhất. Các tuyển thủ quốc gia như Hoàng Đức, Đức Chiến không còn là chính mình trong khi các cầu thủ ngoại tỏ ra chậm chạp, thiếu sức sống. Tất cả khiến Ninh Bình từ chỗ bất bại 35 trận giờ chỉ biết hòa và thua.

Trong bối cảnh hiện tại, chức vô địch dường như đã quá xa vời với họ. Cán đích ở Top 3 và giành danh hiệu ở Cúp Quốc gia có lẽ là nhiệm vụ thiết thực hơn. Trong khi PVF-CAND thậm chí không dám mộng mơ như vậy. Trận đấu này, họ phải làm khách, mà những chuyến đi xa vốn là ác mộng của đội bóng.

Với những gì đang diễn ra, không loại trừ khả năng Ninh Bình sẽ tìm được liều thuốc giảm đau trong khi PVF-CAND sẽ chấp nhận bị loại, qua đó tập trung vào cuộc chiến trụ hạng vốn khốc liệt tại LPBank V.League 1.