Nhận định Brighton vs Liverpool, 19h30 ngày 21/3: Ẩn chứa bất ngờ

TPO - Nhận định bóng đá Brighton vs Liverpool, vòng 31 Premier League lúc 19h30 ngày 21/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Brighton và Liverpool. Vừa đại thắng ở Champions League, nhưng Liverpool rất có thể sẽ mất điểm trên sân Brighton.

Ít ai ngờ Premier League chỉ còn 2 đại diện sau vòng 1/8 Champions League cho dù có đến 6 CLB góp mặt. Bên cạnh Arsenal, Liverpool chính là cái tên “gỡ gạc” thể diện cho bóng đá Anh bằng chiến thắng 4-0 trước Galatasaray. Tuy nhiên, The Kop khác Arsenal ở một điểm quan trọng: họ đang gặp khó tại giải quốc nội.

Trong khi Arsenal dẫn đầu bảng và tràn đầy hy vọng vô địch thì Liverpool đứng thứ 5 và có nguy cơ bật khỏi nhóm dự Champions League mùa sau. Trong bối cảnh Chelsea và Brentford áp sát ngay phía sau, Liverpool phải thắng Brighton để giữ vị trí. Dù vậy, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với đội bóng của HLV Arne Slot.

Sau chuỗi trận tệ hại chỉ với một chiến thắng trong 13 trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu tháng 12 (6 trận hòa, 6 trận thua), Brighton đã xoay chuyển tình thế khi giành được 3 chiến thắng trong 4 trận gần đây.

Thất bại duy nhất của họ trong giai đoạn này là trận thua trên sân nhà trước đội đầu bảng Arsenal (1-0), khi Ban Điều tra Sự cố Quan trọng của Trận đấu (KMI) thuộc Premier League tiết lộ rằng Brighton đã bị từ chối một quả phạt đền oan uổng sau một pha can thiệp VAR bị bỏ sót - đây là lỗi VAR thứ 18 được ghi nhận bởi ban điều tra độc lập này trong mùa giải.

Đội bóng của Fabian Hurzeler đã nhanh chóng phục hồi sau trận thua sít sao trước Arsenal bằng cách đánh bại Sunderland 1-0 tại sân vận động Stadium of Light cuối tuần trước. Chiến thắng này giúp Brighton leo một mạch lên vị trí 12 và cán mốc điểm số được xem là “an toàn” ở Premier League (40 điểm). Họ thậm chí vẫn còn cơ hội tranh vé dự Cúp châu Âu mùa sau.

Hơn nữa, Brighton có thành tích đối đầu ấn tượng trước Liverpool. Họ đã bất bại 3 trận sân nhà liên tiếp trước Liverpool (thắng 2, hòa 1). Họ đã giành chiến thắng 3-2 trong chính trận đấu này tại sân Amex mùa trước.

Giữ vững hàng thủ ngay từ đầu có thể là chìa khóa nếu Brighton muốn đánh bại Liverpool một lần nữa vào cuối tuần này; Seagulls là một trong ba đội bóng ở Premier League - cùng với Burnley và Tottenham Hotspur - đã để thủng lưới nhiều lần trong hiệp một (19) hơn trong hiệp hai (17) của các trận đấu mùa này.

Ở hướng ngược lại, Liverpool chỉ giành được 4 chiến thắng trong 12 trận gần nhất tại Premier League (5 trận hòa, 3 trận thua). Hiện tại, họ đã kém Arsenal 21 điểm và xem như hết cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Tính cả bàn thắng gỡ hòa của Richarlison cho Spurs ở trận đấu trước, Liverpool đã để thủng lưới tám bàn kể từ phút thứ 90 trở đi tại Premier League mùa này, chỉ có Leeds để thủng lưới nhiều hơn (9). Điều quan trọng là cả 8 bàn thua đó đều dẫn đến việc họ hòa (3) hoặc thua (5), vì vậy việc giữ vững tỷ số đến hết trận là một lĩnh vực cần cải thiện đối với Slot và các học trò.

Phong độ Brighton vs Liverpool