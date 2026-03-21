Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Everton vs Chelsea, 0h30 ngày 22/3: Bờ vực khủng hoảng

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Chelsea, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại nặng nề trước PSG ở Champions League, Chelsea liệu có gượng dậy nổi để giành điểm trên sân của Everton.

Nhận định trước trận Everton vs Chelsea

The Blues đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất ở mùa giải 2025/26. Họ vừa bị PSG loại khỏi Champions League bằng tổng tỷ số 2-8 sau 2 lượt trận. Tại đấu trường quốc nội, Chelsea cũng thất thế hoàn toàn ở cuộc đua vào tốp 4. Thầy trò HLV Rosenior đang chơi với lịch thi đấu dày nhưng tinh thần sa sút. Chelsea đang thật sự mong manh và dễ sụp đổ.

Vòng này, MU bị Bournemouth cầm hòa. Chelsea phải chớp lấy cơ hội giành trọn 3 điểm để thu hẹp cách biệt với Quỷ đỏ. Nhưng làm khách trên sân Everton không phải thử thách dễ chịu cho Chelsea. Everton vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa sau và đội chủ sân Everton sẽ không "lỏng chân" khi tiếp đón Chelsea.

Phong độ tổng thể của Chelsea đang rất đáng lo khi họ chỉ thắng 4 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại Ngoại hạng Anh 2025/26, “The Blues” chỉ có 1 chiến thắng trong 5 vòng gần đây, rơi xuống vị trí thứ 6 nhưng vẫn còn cơ hội đua top 4 khi kém vị trí thứ tư 3 điểm. Điểm yếu lớn nhất của đội bóng là hàng thủ thiếu ổn định, khi đã thủng lưới 8 trận liên tiếp kể từ sau chiến thắng 2-0 trước Brentford hồi tháng 1.

Trong bối cảnh lịch thi đấu sắp tới rất nặng với các đối thủ như Man City, Man United hay Liverpool, Chelsea không được phép sảy chân trên sân Everton. Dù vậy, thành tích sân khách của họ vẫn là điểm tựa khi đứng trong nhóm tốt nhất giải mùa này. Hai chuyến làm khách gần nhất trước Everton, Chelsea đều không thắng.

Phong độ, thành tích đối đầu Everton vs Chelsea

Phong độ gần đây của Everton khá ổn định với 4 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, giúp họ nằm trong nhóm có phong độ tốt của giải. Dù vậy, điểm yếu lại nằm ở sân nhà khi họ chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại sân nhà. Đội bóng vùng Merseyside đang hướng tới việc lần đầu tiên thắng liên tiếp hai trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này - điều họ chưa làm được trong suốt chiến dịch hiện tại.

Xét về đối đầu, Everton lại có phần lép vế. Họ chỉ ghi bàn trong 7/19 lần gặp Chelsea gần nhất tại Ngoại hạng Anh và thậm chí tịt ngòi 4 trận liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, nếu xét riêng trên sân nhà, Everton lại khá tự tin khi chỉ thua 1 trong 8 lần tiếp đón Chelsea gần nhất (thắng 5, hòa 2).

Với phong độ bất ổn của Chelsea và sự khó chịu của Everton trên sân nhà, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu cân bằng. Chelsea cần điểm để giữ hy vọng top 4, trong khi Everton cũng nuôi tham vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu. Sự chắc chắn hay khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể sẽ định đoạt cục diện trận đấu này.

Thông tin lực lượng Everton vs Chelsea

Everton vắng Jack Grealish và Carlos Alcaraz vì chấn thương, còn Tyrique George không được phép gặp đội chủ quản Chelsea. James Tarkowski và Jarrad Branthwaite bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trên hàng công, Thierno Barry có thể đá chính thay Beto, hỗ trợ bởi Kiernan Dewsbury-Hall.

Bên kia, Chelsea mất Trevoh Chalobah, Reece James và Levi Colwill. Wesley Fofana dự kiến đá chính, còn Joao Pedro tiếp tục lĩnh xướng hàng công và là vị trí đáng tin cậy nhất đội hình Chelsea hiện tại.

Dự đoán tỷ số: Everton 0-1 Chelsea.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

#Everton #Chelsea #Ngoại hạng Anh #bóng đá #thể thao #đội bóng #dự đoán #Nhận định Everton vs Chelsea #dự đoán Everton vs Chelsea #highlight Everton vs Chelsea #video Everton vs Chelsea

