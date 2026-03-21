Nhận định Everton vs Chelsea, 0h30 ngày 22/3: Bờ vực khủng hoảng

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs Chelsea, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại nặng nề trước PSG ở Champions League, Chelsea liệu có gượng dậy nổi để giành điểm trên sân của Everton.

Nhận định trước trận Everton vs Chelsea

The Blues đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất ở mùa giải 2025/26. Họ vừa bị PSG loại khỏi Champions League bằng tổng tỷ số 2-8 sau 2 lượt trận. Tại đấu trường quốc nội, Chelsea cũng thất thế hoàn toàn ở cuộc đua vào tốp 4. Thầy trò HLV Rosenior đang chơi với lịch thi đấu dày nhưng tinh thần sa sút. Chelsea đang thật sự mong manh và dễ sụp đổ.

Vòng này, MU bị Bournemouth cầm hòa. Chelsea phải chớp lấy cơ hội giành trọn 3 điểm để thu hẹp cách biệt với Quỷ đỏ. Nhưng làm khách trên sân Everton không phải thử thách dễ chịu cho Chelsea. Everton vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa sau và đội chủ sân Everton sẽ không "lỏng chân" khi tiếp đón Chelsea.

Phong độ tổng thể của Chelsea đang rất đáng lo khi họ chỉ thắng 4 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại Ngoại hạng Anh 2025/26, “The Blues” chỉ có 1 chiến thắng trong 5 vòng gần đây, rơi xuống vị trí thứ 6 nhưng vẫn còn cơ hội đua top 4 khi kém vị trí thứ tư 3 điểm. Điểm yếu lớn nhất của đội bóng là hàng thủ thiếu ổn định, khi đã thủng lưới 8 trận liên tiếp kể từ sau chiến thắng 2-0 trước Brentford hồi tháng 1.

Trong bối cảnh lịch thi đấu sắp tới rất nặng với các đối thủ như Man City, Man United hay Liverpool, Chelsea không được phép sảy chân trên sân Everton. Dù vậy, thành tích sân khách của họ vẫn là điểm tựa khi đứng trong nhóm tốt nhất giải mùa này. Hai chuyến làm khách gần nhất trước Everton, Chelsea đều không thắng.

Phong độ, thành tích đối đầu Everton vs Chelsea

Phong độ gần đây của Everton khá ổn định với 4 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, giúp họ nằm trong nhóm có phong độ tốt của giải. Dù vậy, điểm yếu lại nằm ở sân nhà khi họ chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại sân nhà. Đội bóng vùng Merseyside đang hướng tới việc lần đầu tiên thắng liên tiếp hai trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này - điều họ chưa làm được trong suốt chiến dịch hiện tại.

Xét về đối đầu, Everton lại có phần lép vế. Họ chỉ ghi bàn trong 7/19 lần gặp Chelsea gần nhất tại Ngoại hạng Anh và thậm chí tịt ngòi 4 trận liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, nếu xét riêng trên sân nhà, Everton lại khá tự tin khi chỉ thua 1 trong 8 lần tiếp đón Chelsea gần nhất (thắng 5, hòa 2).

Với phong độ bất ổn của Chelsea và sự khó chịu của Everton trên sân nhà, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu cân bằng. Chelsea cần điểm để giữ hy vọng top 4, trong khi Everton cũng nuôi tham vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu. Sự chắc chắn hay khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể sẽ định đoạt cục diện trận đấu này.

Thông tin lực lượng Everton vs Chelsea

Everton vắng Jack Grealish và Carlos Alcaraz vì chấn thương, còn Tyrique George không được phép gặp đội chủ quản Chelsea. James Tarkowski và Jarrad Branthwaite bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trên hàng công, Thierno Barry có thể đá chính thay Beto, hỗ trợ bởi Kiernan Dewsbury-Hall.

Bên kia, Chelsea mất Trevoh Chalobah, Reece James và Levi Colwill. Wesley Fofana dự kiến đá chính, còn Joao Pedro tiếp tục lĩnh xướng hàng công và là vị trí đáng tin cậy nhất đội hình Chelsea hiện tại.