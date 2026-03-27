'Chị em ngọc nữ' thách thức tượng đài Nguyễn Thị Oanh trên đường đua Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Nội dung 5km nữ nâng cao tại Tiền Phong Marathon 2026 hứa hẹn bùng nổ khi “tượng đài” Nguyễn Thị Oanh bước vào hành trình chinh phục cột mốc 10 lần vô địch, nhưng lần này sẽ phải đối diện với làn sóng thách thức mạnh mẽ từ những gương mặt trẻ, nổi bật là cặp “chị em ngọc nữ” của Ninh Bình: Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh.

Nguyễn Thị Oanh hướng tới chức vô địch thứ 10 cự ly 5km nữ tuyển.

'Tượng đài' hướng tới cột mốc lịch sử

Trong gần một thập kỷ qua, nội dung 5km nữ nâng cao tại Tiền Phong Marathon gần như thuộc về Nguyễn Thị Oanh (1995). Chân chạy hàng đầu của điền kinh Việt Nam đã giành 9 chức vô địch liên tiếp cho đoàn Bắc Giang, qua đó khẳng định vị thế số một tuyệt đối ở cự ly này. Chuỗi thành tích ấy không đơn thuần là những con số. Đó là minh chứng cho sự bền bỉ, ổn định và bản lĩnh thi đấu ở đẳng cấp cao. Qua từng mùa giải, Oanh không chỉ vượt qua các đối thủ cạnh tranh, mà còn liên tục chinh phục những giới hạn mới của chính mình.

Năm 2026 mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Oanh, khi cô chính thức thi đấu dưới màu áo Bắc Ninh sau quá trình sáp nhập đơn vị chủ quản từ tháng 7/2025. Trên cung đường ven biển Nha Trang, nơi gió và nắng luôn là những “đối thủ vô hình”, “Ốc tiêu” không chỉ trở lại để bảo vệ ngôi vương, mà còn hướng tới một cột mốc đặc biệt: chức vô địch thứ 10 liên tiếp - một “Decima” mang ý nghĩa biểu tượng của thể thao đỉnh cao.

Tuy nhiên, mùa giải 2026 hứa hẹn nhiều thách thức hơn. Lực lượng cạnh tranh ngày càng dày, với sự xuất hiện của các gương mặt trẻ giàu khát khao. Cuộc đua vì thế, có thể không còn là câu chuyện một chiều như trước.

VĐV Nguyễn Khánh Linh và Bùi Thị Ngân.

Thế hệ trẻ thách thức nữ hoàng điền kinh

Tâm điểm thách thức dành cho Nguyễn Thị Oanh đến từ đoàn Ninh Bình, với hai gương mặt trẻ đầy triển vọng: Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh.

Bộ đôi này vừa tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại SEA Games 33 (Thái Lan) khi giành cú đúp huy chương vàng- bạc nội dung 1500m nữ. Trong đó, Bùi Thị Ngân (2001) lần đầu bước lên bục cao nhất Đông Nam Á với thành tích 4 phút 27 giây 34, còn Nguyễn Khánh Linh (2006) gây ấn tượng mạnh khi giành HCB ngay trong lần đầu dự đại hội với 4 phút 29 giây 36.

Từng trưởng thành từ điền kinh Nam Định và mới gia nhập Ninh Bình sau sáp nhập, Ngân và Linh đang trở thành biểu tượng của thế hệ kế cận: trẻ trung, giàu tốc độ và không thiếu bản lĩnh thi đấu. Cuộc cạnh tranh giữa họ với Nguyễn Thị Oanh không chỉ là câu chuyện thứ hạng, mà còn phản ánh sự kế thừa đầy hấp dẫn của điền kinh Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ninh Bình còn có sự góp mặt của Vũ Thị Trà My (2007) - thành viên tổ tiếp sức 4x800m từng lập kỷ lục quốc gia năm 2025, cho thấy tham vọng cạnh tranh điểm số toàn đoàn ở nội dung này.

VĐV Bùi Thị Thu Hà.

Nhiều ẩn số trên đường đua

Không chỉ có Ninh Bình, đoàn Thanh Hóa cũng mang đến đường đua những nhân tố đáng gờm. Nổi bật là Bùi Thị Thu Hà (2003) - tuyển thủ SEA Games có thế mạnh ở các cự ly dài, được đánh giá là ứng viên nặng ký cho vị trí trong top đầu.

Ngoài ra, Lê Thị Bích - chủ nhân HCB nội dung duathlon đồng đội nữ tại SEA Games 33 - cũng là cái tên đáng chú ý. Với nền tảng thể lực tốt và kinh nghiệm thi đấu đa dạng, cô có thể tạo ra bất ngờ trên cung đường 5km.

Sự góp mặt của tới 4 tuyển thủ quốc gia từng dự SEA Games, cùng lực lượng VĐV trẻ giàu tiềm năng, khiến nội dung 5km nữ nâng cao năm nay trở thành một trong những cuộc đua đáng chờ đợi nhất Tiền Phong Marathon 2026.

Nội dung 5km nữ nâng cao sẽ khởi tranh lúc 7h20 sáng 29/3 tại Quảng trường 2/4 (Nha Trang, Khánh Hòa), với sự tham gia của 27 VĐV đến từ các đoàn Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quân đội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Gia Lai và chủ nhà Khánh Hòa. Cuộc so tài không chỉ là màn cạnh tranh huy chương, mà còn là nơi kiểm chứng bản lĩnh, tham vọng và tương lai của điền kinh nữ Việt Nam.