Nhận định Argentina vs Mauritania, 6h15 ngày 28/3: Messi tiến gần cột mốc vĩ đại

TPO - Lionel Messi chỉ còn 3 trận để chạm mốc 200 lần ra sân cho tuyển Argentina. Trước Mauritania, Leo được kỳ vọng sẽ đá chính và dẫn dắt nhà đương kim vô địch World Cup đến chiến thắng.

Nhận định trước trận Argentina vs Mauritania

Trên bảng xếp hạng FIFA, Argentina vẫn là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới với vị thế đương kim vô địch World Cup, trong khi Mauritania chỉ thuộc nhóm trung bình yếu của bóng đá châu Phi. Sự chênh lệch đẳng cấp khiến trận giao hữu tại Buenos Aires mang tính thử nghiệm nhiều hơn là cạnh tranh.

Argentina bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ khi đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới. Đây cũng là một phần trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, nơi HLV Lionel Scaloni sẽ tận dụng tối đa các trận giao hữu để rà soát lực lượng.

Đáng chú ý, đội bóng Nam Mỹ gần như bất bại trên sân nhà trong thời gian dài, khi lần gần nhất họ để thua tại Buenos Aires là thất bại trước Uruguay vào năm 2023. Ngoài ra, Argentina cũng có thành tích rất tốt trong các trận đấu diễn ra vào tháng 3 khi toàn thắng 6 trận gần nhất, cho thấy sự ổn định đáng kể trong giai đoạn này của năm.

Về mặt lối chơi, Argentina vẫn duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng kiểm soát thế trận vượt trội. Dù đây chỉ là trận giao hữu, nhưng với việc World Cup đã cận kề, các cầu thủ vẫn phải cạnh tranh vị trí quyết liệt, đặc biệt là những nhân tố dự bị hoặc mới nổi.

Ở chiều ngược lại, Mauritania bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác. Đây được xem là một trong những trận đấu lớn nhất lịch sử đội tuyển này, khi họ có cơ hội chạm trán nhà vô địch thế giới ngay tại sân La Bombonera. Tuy nhiên, phong độ của đại diện châu Phi lại rất đáng lo ngại.

Mauritania không thắng trong 5 trận gần nhất, đồng thời gặp vấn đề nghiêm trọng ở hàng công khi không ghi bàn ở 4/5 trận gần đây. Thành tích tại vòng loại World Cup cũng không mấy ấn tượng khi họ chỉ ghi được 4 bàn sau 10 trận, cho thấy sự hạn chế rõ rệt về chất lượng đội hình.

Dù vậy, HLV Aritz Lopez Garai vẫn có thể xem đây là cơ hội quý giá để các học trò tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ đẳng cấp cao. Một kết quả tích cực, dù là nhỏ nhất, cũng có thể mang ý nghĩa tinh thần lớn đối với đội bóng châu Phi.

Phong độ và thành tích đối đầu Argentina vs Mauritania

Phong độ của Argentina đang rất ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp và không để thủng lưới. Họ cũng duy trì thành tích sân nhà cực tốt, hiếm khi đánh rơi điểm tại Buenos Aires trong những năm gần đây. Đặc biệt, Argentina chưa thua một đội bóng châu Phi nào kể từ năm 2017, cho thấy sự vượt trội khi đối đầu các đại diện ngoài châu lục.

Trong khi đó, Mauritania lại đang trải qua chuỗi phong độ nghèo nàn với 5 trận không thắng, trong đó có nhiều trận không thể ghi bàn. Sự thiếu hiệu quả trong tấn công khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu các đội bóng mạnh.

Hai đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử, nhưng với sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, Argentina rõ ràng được đánh giá vượt trội hoàn toàn trước cuộc đối đầu này.

Thông tin lực lượng Argentina vs Mauritania

Argentina không có sự phục vụ của Leonardo Balerdi và Gonzalo Montiel vì chấn thương. Lionel Messi tiếp tục là đầu tàu và đang tiến gần mốc 200 trận quốc tế, trong khi Julian Alvarez có thể chạm cột mốc 50 lần khoác áo đội tuyển. Lautaro Martinez bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương bắp chân.

Bên phía Mauritania, nhiều cầu thủ trẻ có thể được trao cơ hội ra mắt, trong đó có Djeidi Gassama và Jordan Lefort. Trên hàng công, Hacen là niềm hy vọng lớn khi đang hướng tới cột mốc ghi bàn ấn tượng trong lịch sử đội tuyển.