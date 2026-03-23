Tuyển thủ nhập tịch Indonesia bị kiện vì thi đấu sai tư cách tại giải Hà Lan

TPO - Đang xuất hiện một vụ kiện tụng gây tranh cãi ở giải VĐQG Hà Lan liên quan đến Dean James, hậu vệ của tuyển Indonesia. Đến ban tổ chức giải khi tiếp nhận đơn kiện cũng đang đau đầu vì vấn đề khá phức tạp.

Mọi thứ xuất hiện sau trận Go Ahead Eagles vùi dập NAC Breda vào 15/3 vừa qua. Tỷ số trận đấu là 6-0 mang tới nỗi thất vọng cho NAC Breda. Nhưng nhiều ngày sau, CLB này đã bất ngờ đâm đơn kiện với hy vọng lật ngược thế cờ.

NAC Breda đưa ra lý do là Dean James, một tuyển thủ nhập tịch của Indonesia, đã góp mặt trong trận Go Ahead Eagles vs NAC Breda sai tư cách. Vì theo luật lao động, một người lao động ngoài Liên minh châu Âu (EU) buộc phải xin giấy phép thì mới được hành nghề. Với Dean James, anh bị xem là chưa có “giấy phép lao động” tại giải VĐQG Hà Lan nên về lý thuyết, cầu thủ này không được ra sân thi đấu.

NAC Breda gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB). NAC lập luận rằng James, một công dân Indonesia, không đáp ứng các yêu cầu hành chính để khoác áo Go Ahead Eagles. Họ yêu cầu hủy kết quả thắng 6-0 của Go Ahead Eagles.

Đây là vụ việc khiến nhà quản lý bóng đá xứ sở hoa Tuilip đau đầu. Dean James từng là công dân Hà Lan khi thi đấu cho Go Ahead Eagles. Anh khoác áo đội bóng này từ 2023 tới nay nhưng năm ngoái, hậu vệ sinh năm 2000 đổi quốc tịch sang Indonesia và ra sân dưới màu áo đội tuyển Indonesia.

NAC Breda lý luận rằng sau khi đổi quốc tịch, Dean James phải xin lại giấy phép hành nghề thì mới được thi đấu chuyên nghiệp tại Hà Lan. Jan Willem van Dop, Tổng Giám đốc của Go Ahead Eagles, đã phản bác. Ông tuyên bố rằng tư cách pháp lý của Dean James là hợp lệ và anh đáp ứng đủ các yêu cầu để thi đấu tại giải vô địch Hà Lan từ 2023.

“Khi chúng tôi ký hợp đồng vào năm 2023, Dean James đã xuất trình hộ chiếu Hà Lan, được coi là hợp lệ vào thời điểm đó. Vụ việc này vẫn đang được KNVB xử lý. Cầu thủ này đã ký hợp đồng lao động vào năm 2023, kèm theo hộ chiếu Hà Lan hợp lệ", ông Van Dop cho biết.

Cũng theo vị quan chức này, vụ việc của Dean James là chưa có tiền lệ nên các nhà quản lý bóng đá Hà Lan khá bất ngờ. Họ muốn có nhiều thời gian hơn để xử lý vụ kiện tụng. "Tôi hiểu họ (KNVB) cần thời gian để kiểm tra. Chúng ta hãy chờ xem kết quả thế nào", ông kết luận.

Hiện tại, có ít nhất 7 cầu thủ đội tuyển Indonesia gốc Hà Lan vẫn đang thi đấu tại Hà Lan, cả ở giải Ngoại hạng và giải hạng Nhất. Họ là Justin Hubner (Fortuna Sittard), Mees Hilgers (Twente), Miliano Jonathans (Excelsior), Maarten Paes (Ajax), Dean James (GAE), Nathan Tjoe A On (Willem II), Tim Geypens (Emmen). Nếu KNVB xử lý Dean James thì họ cũng phải xử lý cả những cầu thủ còn lại trong nhóm tuyển thủ Indonesia.

Vụ việc của Indonesia về cơ bản khá giống với scandal nhập tịch gian dối của bóng đá Malaysia, đều là sử dụng cầu thủ sai tư cách. Dù vậy, về mức độ vi phạm và tầm ảnh hưởng, nó nhỏ hơn rất nhiều.