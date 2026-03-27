Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 - Kiến tạo một nền kinh tế mới

TPO - Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy cách nhìn rõ hơn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thu hút đầu tư và mở ra những động lực phát triển mới cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thể thao ngày 27/3

Tiếp nối hai kỳ trước đó, Diễn đàn diễn ra trong sáng 27/3 tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam. Nội dung chương trình năm nay đi sâu hơn vào kinh tế thể thao, với trọng tâm là dữ liệu, thị trường, đầu tư và các nền tảng phát triển ngành tại Việt Nam, trong đó có phần công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026.

Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 - Viet Nam Sports Economy Summit 2026, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo; Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt - Vietcontent phối hợp tổ chức, với quy mô khoảng 300 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, tổ chức thể thao, doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp tài trợ, giới chuyên gia, nhà nghiên cứu và các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.

Với tinh thần “Kiến tạo một nền kinh tế mới - Shaping a new economy”, VSES 2026 mở rộng cách nhìn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, giá trị thị trường và giá trị phát triển cho Việt Nam. Diễn đàn năm nay không chỉ tiếp tục cuộc trao đổi đã được khởi tạo từ các kỳ trước, mà còn đi sâu hơn vào những câu hỏi cốt lõi về dữ liệu, thị trường, đầu tư, truyền thông, thương hiệu và nền tảng phát triển ngành.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh cần nhìn nhận thể thao một cách toàn diện hơn, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển con người và vị thế quốc gia, mà còn là một ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng, thúc đẩy dịch vụ, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình năm nay là lần đầu tiên công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026. Báo cáo góp phần cung cấp nền tảng dữ liệu và phân tích ban đầu về quy mô, cấu trúc, động lực tăng trưởng và các mô hình phát triển của kinh tế thể thao tại Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để Diễn đàn mở rộng cuộc thảo luận từ những nhận định khái quát sang các vấn đề cụ thể hơn về thị trường, đầu tư và chiến lược phát triển ngành.

Sau phần Công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026, Diễn đàn tiếp tục với 5 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào các nhóm nội dung lớn gồm: Góc nhìn toàn cầu về thể thao như một ngành kinh tế; Kinh nghiệm phát triển kinh tế thể thao từ mô hình kinh tế thể thao Hàn Quốc; Thị trường, đầu tư và mô hình doanh thu trong thể thao; Kinh nghiệm tổ chức và phát triển từ thể thao quốc tế; Chính sách và chiến lược: Xây dựng nền kinh tế thể thao Việt Nam.