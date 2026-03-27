Hệ sinh thái thể thao - giải trí quốc tế: Đòn bẩy giá trị cho bất động sản Vịnh Tiên

Sức hút của VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ là minh chứng cho thấy Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành tâm điểm mới trên bản đồ du lịch thể thao quốc tế. Tại đây, khu Vịnh Tiên được quy hoạch với một hệ sinh thái tiêu dùng - thể thao - giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu thế giới, đủ sức giữ chân du khách và kích hoạt nhu cầu quay lại, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh cho thương mại và bất động sản.

Cung đường chạy độc nhất vô nhị - trong lòng khu dự trữ sinh quyển thế giới

Chỉ sau 5 ngày mở đăng ký, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đã ghi nhận 1.200 lượt đăng ký từ riêng CLB P2P Community tại TP.HCM.

“Cần Giờ nổi bật với cung đường xanh, dự kiến có thêm đoạn ven biển nên các thành viên rất kỳ vọng”, chị Huỳnh Như, quản trị viên P2P Community cho biết.

Những tấm huy chương lấy cảm hứng từ “viên ngọc quý” Cần Giờ đang khiến cộng đồng runner “đứng ngồi không yên”

VietRunners, một nhóm chạy khác tại TP.HCM, cũng đã có hàng chục thành viên hoàn tất đăng ký. Chị Đỗ Thủy, đại diện nhóm, cho biết các thành viên xem giải đấu mới của VnExpress Marathon là cơ hội trải nghiệm, khám phá trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Rõ ràng, bên cạnh thương hiệu giải chạy quy mô và uy tín hàng đầu Việt Nam, sức hút của VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ còn đến từ “thiên đường xanh” phía Nam TP.HCM mà giải chạy lần đầu đặt chân đến.

Vùng đất này “hớp hồn” cộng đồng runner với cung đường độc nhất vô nhị - trong lòng khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, nơi sở hữu không gian trong lành với hàm lượng oxy cao nhất TP.HCM.

“Với cung đường độc bản này, Cần Giờ hoàn toàn có tiềm năng trở thành điểm đến của các giải marathon quốc tế trong tương lai”, anh Hoàng Phi, một runner tại TP.HCM, kỳ vọng.

Cung đường chạy độc nhất vô nhị trong lòng khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận của VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ

Trên thế giới, các giải chạy marathon quốc tế từ lâu đã được xem là “cỗ máy in tiền” của ngành du lịch thể thao. Tokyo Marathon tạo ra tới 100 triệu USD chỉ trong vài ngày; Valencia Marathon 2024 ghi nhận gần 40 triệu Euro chi tiêu du lịch… là những minh chứng điển hình.

Theo nghiên cứu của UNWTO, runner quốc tế có mức chi tiêu cao hơn 35% so với khách du lịch thông thường. Nhóm khách này mạnh tay chi trả cho khách sạn 4-5 sao gần khu vực thi đấu, cũng như các gói dịch vụ trọn gói bao gồm di chuyển, race kit và phục hồi thể lực.

Từng bị “đóng khung” là một điểm đến sinh thái đơn điệu và thiếu vắng hệ tiện ích xứng tầm, Cần Giờ nay đang “lột xác” với sự hiện diện của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Tại đây, hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ cao cấp từ lưu trú, ẩm thực đến thể thao và wellness được kiến tạo theo chuẩn mực quốc tế, thỏa mãn cả cộng đồng yêu thể thao lẫn tầng lớp thượng lưu toàn cầu.

“Tổ hợp động lực” khuếch đại giá trị của Vịnh Tiên

Tại Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên được mệnh danh là thủ phủ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí mới của châu Á, cũng là nơi hội tụ tiện ích thượng lưu cho giới tinh hoa yêu vận động.

Hai sân golf 18 hố, 155ha tại Vịnh Tiên sẽ là nơi diễn ra các giải golf quốc tế

Trong đó, hệ thống hai sân golf 18 lỗ đẳng cấp hàng đầu thế giới, được tư vấn bởi những tên tuổi huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones, sẽ là nơi diễn ra các giải golf quốc tế trong tương lai.

Con số từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: năm 2025, doanh thu du lịch golf chạm mốc 1 tỷ USD, tương đương khoảng 8 - 10% tổng doanh thu du lịch quốc gia. Những con số cho thấy, tệp khách du lịch golf không chỉ có khả năng chi trả cao mà còn tạo ra giá trị lan tỏa lớn cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ.

Ngoài du lịch thể thao, giá trị khai thác thương mại tại Vịnh Tiên còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ hệ tiện ích cao cấp. Nhà hát Sóng Xanh quy mô 5.000 chỗ, cùng quảng trường ngoài trời sức chứa 60.000 người là nền tảng để vận hành các sự kiện nghệ thuật, giải trí thời thượng.

Song song, VinWonders 122ha theo chuẩn “multi-park resort” với gần 200 trò chơi - lớn nhất thế giới - mở rộng trải nghiệm đa tầng cho du khách. Trên thế giới, những “vũ trụ giải trí” đã chứng minh khả năng mang lại hàng triệu USD mỗi năm cho điểm đến.

Tại Trung Quốc, Universal Beijing Resort đã giúp mức tăng trưởng doanh thu ngành văn hóa, thể thao và giải trí của quận Thông Châu năm 2022 tăng thêm 101,6%. Hay kể từ khi mở cửa, Hong Kong Disneyland Resort đã đóng góp gần 130 tỷ HKD cho đặc khu Hồng Kông.

Trải nghiệm đa tầng tại VinWonders vừa kéo dài thời gian lưu trú vừa thu hút du khách quay trở lại nhiều lần

Bất động sản tại Vịnh Tiên gắn liền với hệ tiện ích thể thao và giải trí quốc tế cho thấy dư địa gia tăng giá trị rõ nét. Báo cáo của TGM Legacy (2024) chỉ ra, các dự án tích hợp sân golf thường ghi nhận mức chênh giá từ 7-30%, tùy thuộc vị trí và chất lượng sân. Khi cộng hưởng với lợi thế vị trí cửa ngõ của Vinhomes Green Paradise, liền kề ga depot tuyến Bến Thành - Cần Giờ, biên độ tăng giá có thể lên tới 50-200%. Đây là con số đã được chứng minh thông qua tác động của metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên với bất động sản dọc tuyến, theo CBRE. Cùng với đó là dư địa tăng giá tự thân khoảng 25-30% của các bất động sản ESG. Tất cả cộng hưởng hình thành một “tổ hợp động lực” giúp khuếch đại giá trị của Vịnh Tiên.

Vịnh Tiên hướng đến vị trí thủ phủ giải trí nghỉ dưỡng số 1 tại châu Á

Từ cú hích của VnExpress Marathon tại Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên đang nhanh chóng định hình vai trò “điểm đến kép” - hội tụ du lịch thể thao và nghỉ dưỡng, tiêu dùng. Dòng khách tăng trưởng liên tục theo chu kỳ sự kiện chính là nền tảng để Vịnh Tiên tạo lập dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị bền vững.