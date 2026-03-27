Vành đai 2.5 tăng tốc, giá BĐS liên tục tăng, The Queen nổi bật với mức giá tốt bậc nhất

Theo nhịp tiến độ thi công Vành đai 2.5, thị trường căn hộ chung cư dọc tuyến đường này đang chứng kiến sự chuyển động rõ rệt. Hạ tầng hoàn thiện từng đoạn không chỉ giảm ùn tắc mà còn kéo giá bất động sản tăng theo, tạo đà cho cả nguồn cung sơ cấp lẫn thị trường chuyển nhượng.

Vành đai 2.5 rầm rộ khớp nối đẩy giá BĐS tăng theo

Sáng 20/3, UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan đã tổ chức lễ khởi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Dịch Vọng - Thượng Đình, dài 2,26 km. Đoạn dự án được chia làm 2 dự án thành phần và có tiến độ hoàn thành năm 2026.

Trước đó, đoạn hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng (thuộc Vành đai 2.5) đã chính thức thông xe kỹ thuật từ đầu tháng 2/2026, kết nối thông suốt từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn đến nút giao lớn. Các đoạn khác như Đầm Hồng – QL1A cũng đang trong giai đoạn nước rút, dự kiến hoàn thiện nội bộ trước quý I/2026 và toàn tuyến cơ bản về đích trong 2027–2028.

Toàn cảnh đoạn hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng thuộc vành đai 2,5 đã thông xe

Theo quy hoạch, đường Vành đai 2,5 là tuyến giao thông quan trọng, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, đi qua các khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị mới, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố.

Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 19,6km, quy mô mặt cắt ngang từ 40-50m. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 5/13 đoạn tuyến (khoảng 11,28km); đang triển khai 5 đoạn (khoảng 6,1km). 3 đoạn còn lại có chiều dài 2,26km.

Tuyến vành đai 2,5 liên tục được khớp nối ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực cho khu vực lân cận, đặc biệt tại quận Thanh Xuân cũ (phường Phương Liệt, Định Công, Kim Đồng, Tân Mai). Giá nhà đất và căn hộ tại đây “ăn theo” hạ tầng rõ rệt, với mức tăng trung bình 15–25% so với thời điểm trước khi hầm chui vận hành.

Nhiều dự án dọc Vành đai 2.5 chào bán ở mức 120–150 triệu đồng/m², đẩy giá trung bình toàn thị trường lên cao hơn. Bên cạnh sơ cấp, phân khúc căn hộ cũ chuyển nhượng cũng ghi nhận đà tăng ổn định. Tại khu vực Thanh Xuân – Hoàng Mai dọc Vành đai 2.5, giá chuyển nhượng hiện neo ở mức 112–120 triệu đồng/m² cho các căn hộ bàn giao hoặc sắp bàn giao. Mức giá này cao hơn 10–15% so với cùng kỳ 2025, phản ánh đúng kỳ vọng về giá trị gia tăng khi toàn tuyến Vành đai 2.5 hoàn thiện.

The Queen – dự án sở hữu mức giá hấp dẫn nhất bậc nhất cạnh vành đai 2.5

Giữa bối cảnh mặt bằng giá căn hộ khu vực đang neo ở mức cao, The Queen 360 Giải Phóng nổi bật như lựa chọn có giá trị tốt nhất hiện nay. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Giải Phóng (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân cũ), chỉ cách hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng vài trăm mét – đoạn đã thông xe kỹ thuật từ đầu năm 2026 và đang phát huy hiệu quả giảm ùn tắc rõ rệt – dự án sở hữu vị trí “kim cương” hiếm có, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng Vành đai 2.5.

Hiện tại, mức giá bán và chuyển nhượng của The Queen đang thấp hơn đáng kể so với thị trường chung 10–15%, dao động khoảng 100 triệu đồng/m² (tùy tầng, hướng và loại căn), trong khi các dự án lân cận đã chạm mốc 110–120 triệu đồng/m². Với quy mô 35 tầng nổi, bàn giao nội thất cao cấp đầy đủ, dự án dự kiến hoàn tất và bàn giao vào quý I/2027 – đúng thời điểm toàn tuyến Vành đai 2.5 cơ bản hoàn thiện, kết nối thông suốt phía Nam Thủ đô.

The Queen 360 Giải Phóng kề cận ngay vành đai 2,5, bàn giao nội thất hoàn thiện cao cấp

Dư địa tăng giá của The Queen cực kỳ hấp dẫn khi các đoạn còn lại của Vành đai 2.5, đặc biệt là phần Đầm Hồng – QL1A, đang được đẩy nhanh hoàn thiện và dự kiến về đích trong quý I/2026, giúp toàn tuyến cơ bản kết nối thông suốt phía Nam Thủ đô. Nhờ đó, giá căn hộ khu vực này có tiềm năng tăng thêm 20–30% nhờ khả năng di chuyển nhanh chóng vào trung tâm thành phố cũng như các khu vực lân cận, biến The Queen thành điểm sáng đầu tư dài hạn thực sự đáng giá.

Đồng thời, khả năng khai thác dòng tiền cũng vượt trội khi ngay sau khi nhận bàn giao vào quý I/2027, căn hộ có thể cho thuê lập tức với mức giá dự kiến 25–35 triệu đồng/tháng cho các căn 2–3 phòng ngủ. Vị trí mặt tiền đường lớn, dân cư đông đúc, hạ tầng ngày càng đồng bộ cùng sự gần gũi với các tiện ích y tế – giáo dục hàng đầu sẽ đảm bảo tỷ suất cho thuê cao và ổn định theo thời gian.

The Queen không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn mang đến cơ hội sinh lời kép: vừa hưởng lợi trực tiếp từ tiến độ hạ tầng Vành đai 2.5 đang “thổi giá” khu vực, vừa tạo nguồn thu nhập thụ động ổn định từ cho thuê trước khi giá trị bất động sản tăng vọt ở giai đoạn sau. Đây chính là “cửa sổ cơ hội” hiếm hoi cho những ai muốn sở hữu căn hộ nội đô chất lượng cao với mức giá còn mềm, trước khi thị trường điều chỉnh mạnh theo nhịp hoàn thiện hạ tầng.