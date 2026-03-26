Đô thị sinh thái và sự thay đổi trong tư duy quy hoạch không gian sống

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh tại các khu vực vệ tinh TP.HCM, nhu cầu về một không gian sống cân bằng giữa tiện nghi và thiên nhiên đang ngày càng rõ nét. Những dự án phát triển theo hướng sinh thái như Eco Retreat Long An phản ánh sự thay đổi trong tư duy quy hoạch, khi yếu tố môi trường được đặt ngang hàng với kiến trúc và hạ tầng.

Phối cảnh tổng thể dự án Eco Retreat Long An (Ảnh: Ecopark).

Tọa lạc tại phường Bến Lức, Tây Ninh (trước đây thuộc Long An), Eco Retreat Long An được quy hoạch trên diện tích khoảng 220ha. Trong đó, mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 19,5%, cho thấy định hướng phát triển không đặt nặng tối đa hóa diện tích xây dựng mà ưu tiên không gian sống.

Quy hoạch lấy trải nghiệm cư dân làm trung tâm

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là cách phân bổ không gian. Khoảng 121ha, tương đương 55% diện tích, được dành cho cảnh quan với hệ thống cây xanh và hoa đa dạng. Ngoài ra, khoảng 56ha được dành cho tiện ích và hạ tầng nội khu.

Cách tiếp cận này cho phép hình thành những “khoảng thở” trong đô thị – yếu tố ngày càng được đánh giá cao trong bối cảnh môi trường sống tại các thành phố lớn trở nên dày đặc. Không gian mở không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn mang lại cảm giác thư giãn cho cư dân.

Đặc biệt, hệ thống mặt nước sinh thái với quy mô khoảng 23ha đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa vi khí hậu. Hồ Thiên Nga và dòng Retreat River được bố trí xuyên suốt dự án, tạo nên sự kết nối giữa các phân khu và cảnh quan tổng thể.

Bên cạnh đó, hệ thống hơn 20 khu vườn chủ đề được phát triển trong khu Retreat Circle rộng khoảng 50ha mang lại trải nghiệm đa dạng. Từ các khu vườn thư giãn, vườn ánh sáng đến các khu vườn mang tính trị liệu, tất cả đều được bố trí trong khoảng cách gần, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận trong sinh hoạt hàng ngày.

Định hình cộng đồng sống bền vững

Không gian sống tại Eco Retreat Long An không chỉ dừng lại ở yếu tố cảnh quan mà còn hướng đến việc hình thành một cộng đồng cư dân có ý thức về môi trường. Các hoạt động như trồng cây, làm vườn, tái chế hay học hỏi về canh tác hữu cơ được tổ chức nhằm tạo sự gắn kết giữa cư dân.

Những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần xây dựng lối sống bền vững, nơi mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với môi trường xung quanh. Đây là xu hướng đang dần trở nên phổ biến trong các khu đô thị mới.

Bên cạnh Eco Retreat Long An, thị trường cũng ghi nhận sự xuất hiện của các dự án như The Win City và A&T Saigon Riverside. Các dự án này cùng theo đuổi định hướng phát triển không gian sống xanh, cho thấy xu hướng đô thị sinh thái đang ngày càng lan rộng tại khu vực phía Nam.

Sự xuất hiện của nhiều dự án cùng phân khúc không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh về chất lượng quy hoạch và tiện ích. Điều này mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhà, khi có nhiều lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn nơi ở không chỉ dựa trên vị trí hay giá trị tài sản, mà còn liên quan đến chất lượng sống lâu dài. Những dự án có quy hoạch bài bản, cân bằng giữa xây dựng và thiên nhiên được kỳ vọng sẽ có lợi thế trong việc thu hút cư dân.