Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Maia Resort Hồ Tràm và sự hình thành chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế tại khu vực phía Nam

P.V

Trong những năm gần đây, Hồ Tràm đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng trọng điểm của khu vực phía Nam. Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng cùng lợi thế tự nhiên đã tạo nền tảng để nơi đây thu hút nhiều dự án quy mô lớn, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế.

image001-7807.jpg
Phối cảnh dự án Maia Resort Hồ Tràm (Ảnh: Maia Resort Hồ Tràm).

Tọa lạc tại mặt tiền đường ven biển 44B, xã Bông Trang và Phước Thuận, Hồ Tràm, TP.HCM (địa chỉ cũ thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu), Maia Resort Hồ Tràm là một trong những dự án mới được phát triển trong tổ hợp The Grand Ho Tram. Dự án được định vị theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp giữa condotel và biệt thự.

Hồ Tràm sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm giữa hệ sinh thái rừng nguyên sinh và biển, tạo nên môi trường tự nhiên đa dạng. Với hơn 40km đường bờ biển, khu vực này được đánh giá là một trong những điểm đến còn giữ được nét nguyên sơ.

Hạ tầng và lợi thế vị trí thúc đẩy phát triển

Sự phát triển của Hồ Tràm không chỉ đến từ yếu tố thiên nhiên mà còn nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Việc kết nối giữa TP.HCM và khu vực ven biển ngày càng thuận tiện giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện cho du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng phát triển.

Trong bối cảnh đó, Maia Resort Hồ Tràm được hưởng lợi khi nằm trong tổ hợp The Grand Ho Tram - một trong những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn đã đi vào vận hành ổn định. Điều này giúp dự án có sẵn hệ sinh thái tiện ích và khả năng khai thác vận hành ngay từ đầu.

can-ho-nghi-duong-maia-resort-ho-tram-2.jpg
Các căn condotel tại Maia Resort Hồ Tràm có tầm view hướng biển rộng mở (Ảnh: Maia Resort Hồ Tràm).

Dự án có quy mô khoảng 7ha, gồm 2 tòa tháp với tổng cộng 1.244 căn condotel và 36 căn biệt thự. Các tòa tháp được thiết kế cao khoảng 32 tầng, phân bổ đa dạng loại hình sản phẩm từ studio đến penthouse.

Chuẩn vận hành và trải nghiệm nghỉ dưỡng

Một trong những điểm đáng chú ý của Maia Resort Hồ Tràm là việc được vận hành bởi Fusion Hotel Group – đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khách sạn và resort.

Các căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, tối ưu không gian và tận dụng ánh sáng tự nhiên. 100% căn hộ có tầm nhìn hướng biển, giúp tối đa hóa trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đa dạng, bao gồm hồ bơi vô cực, spa, khu thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe và quảng trường biển. Những tiện ích này đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều nhóm khách hàng.

Ngoài Maia Resort Hồ Tràm, thị trường còn ghi nhận các dự án như The Sóng với quy mô lớn và hệ thống dịch vụ đa dạng. Sự hiện diện của các dự án này góp phần nâng cao năng lực phục vụ du lịch và đa dạng hóa sản phẩm nghỉ dưỡng tại khu vực.

Trong dài hạn, những dự án được quy hoạch bài bản và vận hành chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm du lịch Hồ Tràm.

#Maia Resort #Hồ Tràm #nghỉ dưỡng cao cấp #condotel #biệt thự #du lịch

