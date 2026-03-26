Maia Resort Hồ Tràm và sự hình thành chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế tại khu vực phía Nam

Trong những năm gần đây, Hồ Tràm đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng trọng điểm của khu vực phía Nam. Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng cùng lợi thế tự nhiên đã tạo nền tảng để nơi đây thu hút nhiều dự án quy mô lớn, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế.

Phối cảnh dự án Maia Resort Hồ Tràm (Ảnh: Maia Resort Hồ Tràm).

Tọa lạc tại mặt tiền đường ven biển 44B, xã Bông Trang và Phước Thuận, Hồ Tràm, TP.HCM (địa chỉ cũ thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu), Maia Resort Hồ Tràm là một trong những dự án mới được phát triển trong tổ hợp The Grand Ho Tram. Dự án được định vị theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp giữa condotel và biệt thự.

Hồ Tràm sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm giữa hệ sinh thái rừng nguyên sinh và biển, tạo nên môi trường tự nhiên đa dạng. Với hơn 40km đường bờ biển, khu vực này được đánh giá là một trong những điểm đến còn giữ được nét nguyên sơ.

Hạ tầng và lợi thế vị trí thúc đẩy phát triển

Sự phát triển của Hồ Tràm không chỉ đến từ yếu tố thiên nhiên mà còn nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Việc kết nối giữa TP.HCM và khu vực ven biển ngày càng thuận tiện giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện cho du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng phát triển.

Trong bối cảnh đó, Maia Resort Hồ Tràm được hưởng lợi khi nằm trong tổ hợp The Grand Ho Tram - một trong những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn đã đi vào vận hành ổn định. Điều này giúp dự án có sẵn hệ sinh thái tiện ích và khả năng khai thác vận hành ngay từ đầu.

Các căn condotel tại Maia Resort Hồ Tràm có tầm view hướng biển rộng mở (Ảnh: Maia Resort Hồ Tràm).

Dự án có quy mô khoảng 7ha, gồm 2 tòa tháp với tổng cộng 1.244 căn condotel và 36 căn biệt thự. Các tòa tháp được thiết kế cao khoảng 32 tầng, phân bổ đa dạng loại hình sản phẩm từ studio đến penthouse.

Chuẩn vận hành và trải nghiệm nghỉ dưỡng

Một trong những điểm đáng chú ý của Maia Resort Hồ Tràm là việc được vận hành bởi Fusion Hotel Group – đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khách sạn và resort.

Các căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, tối ưu không gian và tận dụng ánh sáng tự nhiên. 100% căn hộ có tầm nhìn hướng biển, giúp tối đa hóa trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đa dạng, bao gồm hồ bơi vô cực, spa, khu thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe và quảng trường biển. Những tiện ích này đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều nhóm khách hàng.

Ngoài Maia Resort Hồ Tràm, thị trường còn ghi nhận các dự án như The Sóng với quy mô lớn và hệ thống dịch vụ đa dạng. Sự hiện diện của các dự án này góp phần nâng cao năng lực phục vụ du lịch và đa dạng hóa sản phẩm nghỉ dưỡng tại khu vực.

Trong dài hạn, những dự án được quy hoạch bài bản và vận hành chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm du lịch Hồ Tràm.