Khoáng nóng: Tài nguyên chiến lược định hình tương lai du lịch nghỉ dưỡng Hưng Yên

Từ câu chuyện thành công tại Thanh Thủy, mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng đang dần được nhân rộng với quy mô bài bản. Tại Hưng Yên, mạch nguồn khoáng nóng Diên Hà đang trở thành động lực mới, định vị lại diện mạo du lịch địa phương.

Trong khi nhiều địa phương miền Bắc đã từng bước khai thác khoáng nóng như một trụ cột phát triển du lịch nghỉ dưỡng, Hưng Yên lại đang ở giai đoạn khởi đầu. Dù sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên tại khu vực Diên Hà (thuộc địa phận Thái Bình cũ) được phát hiện từ nhiều năm trước, việc khai thác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Các hoạt động sử dụng khoáng nóng hiện nay chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, chưa hình thành những tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô hay hệ sinh thái dịch vụ đi kèm, chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng cho du lịch địa phương.

Trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, khoảng trống này đồng thời cũng mở ra một cơ hội lớn: Hưng Yên có thể đi sau, nhưng đi theo hướng bài bản hơn, tận dụng kinh nghiệm từ những mô hình đã thành công trước đó.

Giải mã sự thành công của khoáng nóng Thanh Thủy

Thực tế cho thấy, khoáng nóng không chỉ là một tài nguyên du lịch, mà còn là “đòn bẩy kinh tế” nếu được khai thác đúng cách. Thanh Thủy (Phú Thọ) là một trong những địa phương ghi nhận rõ nét sự chuyển mình này. Từ một địa phương thuần nông, Thanh Thủy đã bứt phá mạnh mẽ khi khơi thông mạch khoáng tự nhiên, tạo sức hút khổng lồ cho các dự án nghỉ dưỡng quy mô và thu hút hơn 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Chính sự cộng hưởng giữa tài nguyên thiên nhiên và hạ tầng dịch vụ đồng bộ đã giúp địa phương bứt phá, đặt mục tiêu doanh thu du lịch 1.000 tỷ đồng vào năm 2025 và 1.800 tỷ đồng đến năm 2030.

Thanh Thủy (Phú Thọ) chuyển mình mạnh mẽ nhờ khai thác hiệu quả nguồn khoáng nóng.

Đóng góp quan trọng của mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng chính là khả năng hóa giải “điểm nghẽn” mùa vụ của du lịch miền Bắc, biến Thanh Thủy thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.

Sự xuất hiện của tổ hợp nghỉ dưỡng như Lynntimes Thanh Thủy của Chủ đầu tư Tập đoàn Onsen Fuji đã định hình nên một tiêu chuẩn du lịch mới, nơi hệ thống Onsen, sauna cùng các liệu pháp trị liệu đồng bộ giúp duy trì dòng khách ổn định, bất kể sự thay đổi của thời tiết. Không chỉ dừng lại ở tiện ích tại công viên chung, chủ đầu tư Onsen Fuji tiên phong dẫn nguồn mạch quý vào tận không gian riêng tư của từng căn hộ, biệt thự, thiết lập tiêu chuẩn “khoáng nóng tại gia”, nâng tầm trải nghiệm và giá trị sử dụng.

Chính từ Lynntimes Thanh Thủy, mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa rõ rệt, không chỉ thu hút dòng khách khổng lồ từ các tỉnh lân cận mà còn kích hoạt sự phát triển của hàng loạt điểm đến địa phương như Vườn Vua Resort & Villas, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Thanh Lâm Resort,... Điều này minh chứng cho sự thành công của mô hình BĐS và dịch vụ nghỉ dưỡng gắn với khoáng nóng tại Phú Thọ.

Diên Hà (Hưng Yên): Tọa độ tiếp nối của dòng chảy trị liệu

Sau sự thành công của dự án tại Thanh Thủy, giới đầu tư bắt đầu hướng tầm mắt về những vùng đất sở hữu mạch khoáng độc bản chưa được khai phá. Trong đó, Diên Hà (Hưng Yên) nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng.

Nếu như Hưng Yên trước đây được biết đến với nền nông nghiệp trù phú và hệ thống làng nghề truyền thống, thì việc phát hiện nguồn khoáng nóng tự nhiên tại Diên Hà đang mở ra một hướng phát triển mới cho địa phương. Đây không chỉ là tài nguyên phục vụ du lịch, mà còn là nền tảng để hình thành các mô hình bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng.

Với lợi thế nằm liền kề phía Đông Hà Nội, cùng hệ thống hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, Diên Hà có điều kiện thuận lợi để phát triển thành điểm đến du lịch ven đô. Việc khai thác hiệu quả nguồn khoáng nóng tại đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy dịch vụ, du lịch và bất động sản phát triển đồng bộ, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được xem là bước đi mở lối. Được phát triển bởi Tập đoàn Onsen Fuji - đơn vị đã có kinh nghiệm triển khai thành công mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy, dự án kế thừa nền tảng vận hành và khai thác đã được kiểm chứng, đồng thời tiếp tục khai thác trực tiếp nguồn khoáng nóng tự nhiên và phát triển hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe theo hướng đồng bộ, chuyên sâu.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên - tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng quy mô 48ha, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của du lịch trị liệu tại khu vực Diên Hà.

Trên quy mô khoảng 48ha, dự án hình thành một hệ sinh thái trị liệu với công viên khoáng nóng bốn mùa rộng 5ha, kết hợp các không gian Onsen, Jjimjilbang, spa, tắm bùn,...tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn liền với phục hồi thể chất và tinh thần. Đặc biệt, toàn bộ các sản phẩm Shophouse và căn hộ trị liệu Thera Home đều sở hữu đặc quyền dẫn truyền nguồn khoáng nóng trực tiếp vào từng không gian riêng tư, kết hợp cùng hệ dịch vụ chăm sóc sức khỏe nội khu. Điều này tạo nên một vòng tròn bảo vệ sức khỏe hoàn hảo cho cư dân, đặc biệt là những người đang tìm kiếm một ngôi nhà an dưỡng hoặc phục hồi sức khỏe sau những áp lực đô thị.

Song song với không gian trị liệu, hệ thống shophouse và khu phố thương mại ven sông cũng được quy hoạch nhằm tạo nên nhịp sống đô thị sôi động, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tại dự án. Theo các chuyên gia, khi những dự án như Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được triển khai, không chỉ mang đến nguồn cung mới cho thị trường, mà còn đóng vai trò kích hoạt chuỗi giá trị kinh tế địa phương, từ du lịch, dịch vụ đến tiêu dùng bản địa.

Sự hiện diện của dự án cũng góp phần định vị lại hướng phát triển của du lịch Hưng Yên - nơi sức khỏe dần trở thành trung tâm của mọi trải nghiệm. Trong dài hạn, khoáng nóng có thể trở thành “chìa khóa” giúp địa phương nâng cao giá trị kinh tế và từng bước tham gia vào xu hướng phát triển bền vững của ngành nghỉ dưỡng.