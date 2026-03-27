Đà Nẵng đấu giá trực tuyến 62 lô đất ở

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 27/3, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng đã có thông báo về việc tổ chức 2 phiên đấu giá trực tuyến quyền sử dụng đất ở đối với 62 lô đất ở trên địa bàn.

Theo đó, đợt 1, TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức phiên đấu giá vào ngày 15/4 tới với 31 lô đất tại các phường Sơn Trà, Hải Vân và Liên Chiểu.

Theo danh sách, một số lô đất lớn được đưa ra đấu giá đợt 1, trong đó đáng chú ý gồm lô 01 B2-2 (Khu dân cư An Hòa 4, phường Sơn Trà) có diện tích hơn 160 m2, giá khởi điểm hơn 11 tỷ đồng. Lô 03 B2-1 (Khu TĐC Hòa Hiệp 4, phường Liên Chiểu) có diện tích hơn 209 m2, giá trị khởi điểm hơn 3,9 tỷ đồng. Lô 40 B2-5 (Khu TĐC Hòa Hiệp 4, phường Hải Vân) có diện tích hơn 148 m2, giá khởi điểm hơn 1,5 tỷ đồng...

Đà Nẵng tiếp tục đưa ra đấu giá 62 lô đất. Ảnh: XS.

Đợt 2, TP. Đà Nẵng dự kiến tổ chức phiên đấu giá trực tuyến vào ngày 22/4 với 31 lô đất tại phường Ngũ Hành Sơn. Trong đó, các lô đất chủ yếu nằm trên các trục đường lớn như Minh Mạng, Võ Chí Công, Lưu Đình Chất.

Một số lô đất diện tích lớn được đưa ra đấu giá ở đợt 2 như Lô 31 B2-11 có diện tích hơn 400 m2, có giá khởi điểm hơn 9,5 tỷ đồng; Lô 02 B2-23 diện tích 402,8 m2, giá hơn 9,5 tỷ đồng; lô 01 B2-12 ( cùng ở khu tái định cư Khái Tây 2) có diện tích hơn 405 m2, giá khởi điểm hơn 6,7 tỷ đồng...

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng cho biết, các phiên đấu giá sẽ diễn ra trực tuyến trên trang online.daugiavietnam.vn. Các cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá phải đặt tiền trước và bước giá áp dụng chung: 100.000 đồng/m2.

TP. Đà Nẵng dự kiến nếu đấu giá thành công 62 lô đất sẽ thu về ít nhất 245 tỷ đồng.

#đất đà nẵng #đấu giá đất #bất động sản #quyền sử dụng đất #đất nền #Đà Nẵng #đấu giá #đất ở

