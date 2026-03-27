Đầu tư ngắn hạn sang khai thác dài lâu: Chiến lược mới của nhà đầu tư

Sự thay đổi của môi trường kinh doanh đang thúc đẩy nhà đầu tư bất động sản chuyển dịch từ chiến lược ngắn hạn sang ưu tiên các tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định, gắn với nhu cầu khai thác thực.

Từ lựa chọn ngắn hạn đến bài toán dòng tiền thực

Bước sang năm 2026, theo nhiều chuyên gia bất động sản, các yếu tố chi phối mạnh đến hành vi nhà đầu tư gồm chi phí vốn và chính sách tài chính.

Mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng tăng cao đã làm thay đổi đáng kể bài toán đầu tư. Khi chi phí vốn vay tăng lên, thời gian nắm giữ kéo dài sẽ đồng nghĩa với áp lực tài chính lớn hơn. Điều đó khiến các chiến lược “lướt sóng” phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính trở nên khó kiểm soát. Nhiều khả năng biên lợi nhuận kỳ vọng không còn đủ hấp dẫn để bù đắp chi phí vốn, đặc biệt trong bối cảnh tốc độ tăng giá bất động sản đang có xu hướng chậm lại.

Song song đó, các định hướng hoàn thiện chính sách thuế bất động sản cũng đang tạo ra những tín hiệu rõ ràng về việc hạn chế đầu cơ. Việc nghiên cứu đánh thuế đối với người sở hữu nhiều bất động sản, cùng với xu hướng siết chặt quản lý giao dịch nhằm kiểm soát tình trạng “thổi giá”, đang góp phần làm tăng chi phí nắm giữ tài sản trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh các yếu tố chi phí đầu vào, chi phí vốn và chính sách ngày càng siết chặt, bài toán đặt ra với nhà đầu tư không còn đơn thuần là “mua - chờ tăng giá - bán”, mà chuyển dần sang một câu hỏi thực tế hơn: tài sản có thể tạo ra dòng tiền hay không và dòng tiền đó có đủ để “nuôi” chính khoản đầu tư.

Sự dịch chuyển từ đầu tư ngắn hạn sang bất động sản dòng tiền phản ánh sự dịch chuyển của thị trường khi các yếu tố kiểm soát đầu cơ dần hoàn thiện. Kéo theo đó, những tài sản gắn với nhu cầu sử dụng thực và có khả năng tạo dòng tiền ổn định sẽ chiếm ưu thế. Đây không chỉ là lựa chọn an toàn hơn trong bối cảnh lãi suất tăng mà còn phản ánh xu thế chuyên nghiệp hóa của nhà đầu tư.

Việc đánh giá một sản phẩm bất động sản vì vậy cũng đang thay đổi, không chỉ dừng ở tiềm năng tăng giá, mà mở rộng sang hiệu quả khai thác và khả năng tạo giá trị bền vững theo thời gian.

Tài sản tạo dòng tiền “lên ngôi”

Ghi nhận từ thị trường cho thấy, mức độ quan tâm đối với các sản phẩm có khả năng khai thác thực đang gia tăng. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, một bộ phận nhà đầu tư đang chuyển sang chiến lược tích sản, ưu tiên dòng tiền ổn định và khả năng vận hành lâu dài.

Ở góc độ tài chính, dòng tiền đều đặn giúp nhà đầu tư giảm phụ thuộc vào biến động thị trường, đồng thời tạo ra nguồn thu để bù đắp chi phí vốn và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chu kỳ thị trường kéo dài và biên lợi nhuận ngắn hạn thu hẹp.

Các mô hình bất động sản có khả năng tạo dòng tiền như shophouse, officetel hay sàn văn phòng, thương mại trong các khu đô thị “all in one” được quan tâm ngày càng nhiều. Điểm chung của các loại hình này là khả năng gắn với nhu cầu sử dụng thực, từ đó tạo nền tảng cho hoạt động khai thác ổn định.

Tuy nhiên, khả năng tạo dòng tiền không chỉ phụ thuộc vào loại hình sản phẩm, mà còn gắn chặt với các yếu tố như vị trí, quy hoạch tổng thể và đặc biệt là mật độ cư dân. Những dự án đã hình thành cộng đồng sử dụng thực thường có lợi thế rõ rệt về tỷ lệ lấp đầy và tính thanh khoản trong khai thác.

Khu thương mại ở khối đế ROX Tower sôi động ngày đêm với sự hiện diện của nhiều thương hiệu lớn

Trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên dòng tiền, các tài sản nằm trong khu đô thị đã vận hành ổn định đang trở thành lựa chọn đáng chú ý.

Một ví dụ có thể kể đến là tòa văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ ROX Tower nằm trong quần thể khu đô thị Goldmark City (Hà Nội). Tòa nhà này thừa hưởng lợi thế là cộng đồng cư dân hiện hữu với nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ cao, qua đó tạo nền tảng cho hoạt động khai thác thương mại. Các thương hiệu như Starbucks, The Coffee House, Dooki, KOI Thé, BBQ Chicken, Phúc Long, Winmart, Manyo, Since Tea, Mechi… đã đi vào khai thác kinh doanh từ tháng 12/2025. Sự hiện diện của các thương hiệu F&B và bán lẻ có tiêu chuẩn lựa chọn vị trí cao cho thấy khu vực đã có lưu lượng khách đủ lớn, hành vi tiêu dùng đã hình thành và mặt bằng có khả năng khai thác thực, không chỉ mang tính kỳ vọng.

Trong bối cảnh tòa nhà đang bàn giao và khối văn phòng dần lấp đầy, lượng khách hàng chi tiêu từ nhóm nhân sự văn phòng được dự báo sẽ tiếp tục bổ sung cho dòng khách hiện hữu, qua đó gia tăng khả năng khai thác cho các mặt bằng thương mại.

Các sàn thương mại tại ROX Tower được quy hoạch theo hướng linh hoạt công năng, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, đáp ứng đa dạng ngành hàng. Điều này góp phần tăng khả năng khai thác cũng như nhanh chóng thích ứng với các xu hướng tiêu dùng mới.

Khác với các dự án phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng phát triển trong tương lai, bất động sản thương mại trong các khu đô thị đã lấp đầy có thể sớm đưa vào vận hành, giảm độ trễ trong việc tạo dòng tiền. Đây là yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư theo chiến lược dài hạn.