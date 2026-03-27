The Emerald Garden View và tư duy an cư thế hệ mới

Mặt bằng giá nhiều dự án tại trung tâm TP.HCM đã vượt 100 triệu/m², trong khi lãi suất biến động khiến bài toán vay mua trở thành gánh nặng dài hạn. Người trẻ không còn xem việc sở hữu nhà là một “cú all-in” đầy rủi ro, mà chuyển sang tư duy kiểm soát dòng tiền và tối ưu tài sản cho tương lai.

Cũng vì vậy, khái niệm “an cư” đang được viết lại bởi một thế hệ cư dân mới. Vượt lên trên nhu cầu sở hữu một mái nhà, họ khước từ việc đánh đổi tương lai tài chính để tìm kiếm một hệ sinh thái sống tương thích: ưu tiên vị trí di chuyển thuận tiện, quy hoạch bài bản và cấu trúc thanh toán linh hoạt.

The Emerald Garden View vì thế trở thành cái tên được săn đón, hiện thực hóa giấc mơ về một tổ ấm vẹn tròn mà vẫn làm chủ được tài chính.

Khi người trẻ không còn “mua nhà bằng mọi giá”

Thị trường bất động sản năm 2026 đang chứng kiến sự thanh lọc mạnh mẽ. Giá nhà tại TP.HCM neo trên 100 triệu/m2, các khu vực phụ cận như Thuận An, Dĩ An cũng đã chạm 50-60 triệu/m². Giữa bối cảnh đó, mức giá dưới 35 triệu/m² của The Emerald Garden View thực sự trở thành cơ hội “hiếm hoi” trên thị trường.

Sức cầu tự nhiên bắt đầu đổ dồn về những thủ phủ công nghiệp như Bình Dương, nơi đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ cùng sự xuất hiện của các "ông lớn" với định hướng phát triển TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng). Khu vực giáp ranh nhờ đó trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhu cầu ở thực.

Tiếp nối thành công rực rỡ từ giai đoạn 1 với hơn 800 sản phẩm đã có chủ sở hữu, The Emerald Garden View khẳng định vị thế của một biểu tượng an cư ngay mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh, sát cạnh UBND Phường Thuận An. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích đa dạng: từ Aeon Mall BD, ga Metro, Vành đai 3 đến các KCN lớn, đồng thời kết nối nhanh chóng vào trung tâm TP.HCM qua Quốc lộ 13 và cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn.

Đây chính là vùng lõi của sự năng động, nơi nhịp sống hiện đại giao thoa cùng quy hoạch “vùng xanh” Lái Thiêu.

Sự bảo chứng từ những tên tuổi hàng đầu như nhà phát triển Lê Phong, tổng thầu SOL E&C, thiết kế cảnh quan Land Sculptor Studio (Thái Lan) và đơn vị quản lý CBRE đã thiết lập một chuẩn mực sống mới. Chất lượng xây dựng và tiện ích nội khu được đặt lên hàng đầu, đảm bảo giá trị tài sản luôn tăng trưởng bền vững theo nhịp độ hoàn thiện hạ tầng.

Phối cảnh The Emerald Garden View ngay trung tâm Thuận An, trên trục Đông - Tây chiến lược, vị thế độc tôn, nơi không gian xanh và hạ tầng hiện đại hòa làm một.

Đặc quyền thanh toán 9 triệu/tháng, không vay: Giải tỏa nỗi lo lãi suất

Điểm khác biệt của The Emerald Garden View giai đoạn 2 chính là tư duy tài chính nhân văn từ chủ đầu tư.

Khi tâm lý thị trường trở nên thận trọng trước biến động lãi suất, chính sách thanh toán 9 triệu/tháng, không vay ngân hàng và được đàm phán thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư, được xem là một giải pháp tháo gỡ bài toán dòng tiền một cách thực tế.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc DKRS, nhận định đây là một con số hiếm hoi trên thị trường hiện nay. Thay vì phải gồng mình nhận nợ ngân hàng sớm và chịu rủi ro từ các kỳ điều chỉnh lãi suất, khách hàng được trả góp trực tiếp cho chủ đầu tư với một mức phí cố định hàng tháng, chuyển hóa thành khoản tích lũy tài sản thực.

Với 80% sản phẩm có mức giá dưới 35 triệu/m², việc chỉ phải thanh toán từ 36-39% cho đến khi nhận nhà trao cho những gia đình trẻ cơ hội chủ động dòng tiền, duy trì chất lượng cuộc sống cao cấp ngay cả khi đang trong hành trình sở hữu nhà.

Đặc quyền đàm phán và chủ động trong lộ trình thanh toán

Để giải quyết triệt để “nỗi đau” tài chính của khách hàng, nhà phát triển Lê Phong giới thiệu đặc quyền “đàm phán thanh toán” trong vòng 21 tháng, cho phép người mua tự quyết định lộ trình chi trả số tiền phù hợp với khả năng thực tế thay vì tuân theo một khuôn mẫu cứng nhắc.

Trong thời gian này, khách hàng hoàn toàn chủ động điều tiết dòng tiền, chờ đợi sự phục hồi hoàn toàn của kinh tế hoặc triển khai các kế hoạch đầu tư song song, trước khi bước vào giai đoạn nhận nhà mà không chịu áp lực từ lãi suất vay.

Không gian tiện ích nội khu được thiết kế theo định hướng nâng tầm trải nghiệm sống, kết hợp hài hòa giữa thư giãn, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng cho cư dân.

The Emerald Garden View không chỉ bán mét vuông sàn, mà đang cung cấp một giải pháp sống toàn diện. Từ sự kỹ lưỡng trong thiết kế các tiện ích, đến những chính sách bán hàng thấu hiểu thị trường, dự án đang vẽ nên chân dung của một cộng đồng cư dân mới: hiện đại, tri thức và biết làm chủ tương lai.

Khi hạ tầng giao thông liên vùng hoàn thiện, những dự án được quy hoạch bài bản và có chính sách bảo vệ người mua như The Emerald Garden View sẽ trở thành cột mốc định vị giá trị cho cả khu vực.