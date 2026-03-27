TPHCM lên kế hoạch triển khai loạt quy hoạch đô thị đến năm 2040

Duy Quang
TPO - TPHCM sẽ triển khai lập hàng loạt quy hoạch quan trọng, gồm quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, thoát nước, chất thải…) và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kèm kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt nhằm nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực tiễn và định hướng phát triển đô thị đồng bộ.

Theo quyết định của UBND TPHCM, kế hoạch này cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040 - tầm nhìn đến năm 2060, đồng thời triển khai các đồ án quy hoạch chung khác trên địa bàn.

Kế hoạch đặt mục tiêu đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch chung với các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với nguồn lực và lộ trình phát triển của TPHCM.

Theo quyết định, kế hoạch được xây dựng với mục tiêu đưa các định hướng quy hoạch nhanh chóng đi vào thực tiễn, bảo đảm phát triển đô thị đồng bộ, đúng định hướng; phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TPHCM. Đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trong triển khai các cấp độ quy hoạch cũng như xác định rõ lộ trình, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

anh-2-giai-doan-2-se-xay-dung-ifc-o-thu-thiem.jpg
TPHCM lên kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Theo đó, trong quý I/2026, TPHCM sẽ triển khai lập hàng loạt quy hoạch quan trọng, gồm quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, thoát nước, chất thải…); các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Trong đó, quy hoạch không gian ngầm và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành trong năm 2027, với thời gian lập và phê duyệt mỗi đồ án không quá 9 tháng.

Qua rà soát, toàn TPHCM sau sáp nhập có 24 đồ án quy hoạch chung, làm cơ sở triển khai khoảng 127 dự án quy hoạch phân khu và quy hoạch xã.

Sau khi Quy hoạch tổng thể TPHCM được phê duyệt, việc triển khai lập quy hoạch các cấp dưới thực hiện theo quy định pháp luật.

Trong thời gian triển khai thực hiện lập quy hoạch tổng thể TPHCM, việc rà soát xem xét lập mới, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã sẽ được thực hiện khi cần thiết để triển khai dự án đầu tư công hoặc khi có đề xuất, yêu cầu của nhà đầu tư hoặc khi có yêu cầu quản lý của chính quyền các cấp, báo cáo UBND TPHCM xem xét, đưa vào danh mục lập mới, điều chỉnh quy hoạch.

UBND TPHCM phân công Phó Chủ tịch phụ trách đô thị chỉ đạo triển khai kế hoạch. Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM là cơ quan thẩm định - đồng thời giữ vai trò thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra và tuân thủ định hướng phát triển chung của TPHCM.

#TPHCM lập kế hoạch #triển khai loạt quy hoạch #quy hoạch đô thị #quy hoạch quan trọng #quy hoạch không gian ngầm #quy hoạch chuyên ngành #hạ tầng kỹ thuật #quy hoạch phân khu #quy hoạch chi tiết

