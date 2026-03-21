Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long: Quy hoạch không chỉ để công bố, phải cam kết thực hiện

TPO - Nói về Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh) vừa được công bố, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long lưu ý, quy hoạch lần này không phải một văn bản để công bố cho đủ thủ tục, phải thành công cụ để hành động, cam kết để thực hiện.

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau sáp nhập tỉnh) chính thức được công bố. Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh không gian phát triển và phù hợp với các quy hoạch cấp trên, nên cần điều chỉnh quy hoạch tỉnh. “Phát triển phải nhanh hơn, nhưng bền vững hơn. Kinh tế phải tăng trưởng, nhưng không đánh đổi môi trường. Hội nhập phải sâu rộng, nhưng vẫn giữ được bản sắc của Vĩnh Long. Trên hết, mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới người dân và doanh nghiệp”, ông Quang nói.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang cho biết, tỉnh xác định 3 trụ cột phát triển, gồm: Nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng; công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch gắn với năng lượng tái tạo; dịch vụ, logistics, phát triển đô thị và kinh tế biển. Đồng thời, tập trung 3 khâu đột phá về Hạ tầng - Thể chế - Nhân lực.

Ông Quang lưu ý các sở ngành, địa phương, quy hoạch lần này không phải một văn bản để công bố cho đủ thủ tục, phải thành công cụ để hành động, cam kết để thực hiện. Việc gì đã rõ phải làm ngay, việc chưa rõ tiếp tục hoàn thiện, nhưng không để chậm trễ, không để mất cơ hội phát triển.

“Chính quyền tỉnh Vĩnh Long cam kết luôn đồng hành - chia sẻ - và hành động cùng doanh nghiệp không chỉ bằng lời nói, mà bằng kết quả cụ thể. Vĩnh Long có thể không phải nơi đi nhanh nhất, nhưng lựa chọn đi chắc chắn, bền vững bằng chính nội lực, bản sắc và khát vọng của mình”, ông Quang nói.

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn tới xác định, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 10%/năm; tới năm 2030, GRDP bình quân đầu người hơn 169 triệu đồng/người; thu ngân sách tăng bình quân 7%/năm. Dân số hơn 3,4 triệu người.

Đến năm 2050, Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển năng động, hiện đại và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL. Kinh tế phát triển toàn diện theo hướng xanh, số và tuần hoàn, gắn với hệ thống đô thị thông minh, sinh thái…

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, quy hoạch điều chỉnh lần này thể hiện tư duy phát triển mới, phản ánh các tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau hợp nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Lâu đề nghị các cấp, ngành, địa phương thống nhất về nhận thức trong quá trình triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh thông qua việc rà soát, xây dựng các đề án, kế hoạch, quy hoạch có liên quan.

“Việc thực hiện Quy hoạch phải gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, bản sắc dân tộc, đặc trưng của từng địa phương”, ông Lâu lưu ý. Ông Lâu yêu cầu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.